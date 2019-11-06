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Ученые объяснили, почему мужчины чаще женщин умирают от осложнений гриппа

Ученые пришли к выводу, что при лечении и прогнозировании течения гриппа необходимо учитывать пол пациента. Подобное гендерное разделение специалисты объяснили тем, что мужчины чаще женщин умирают от осложнений данного заболевания.

Ученые из Стэндфордского университета уверены, что представители сильной половины человечества имеют более слабый иммунитет, чем женщины, и более подвержены ОРВИ и гриппу. Кроме того, мужчины предрасположены к возникновению осложнений данных заболеваний и нуждаются в длительном восстановительном периоде.

Причиной же тому, что мужчины чаще женщин умирают от осложнений гриппа, по мнению специалистов, является тестостерон. Этот гормон, при его высоком содержании в организме, подавляет врожденный иммунитет и меняет активность нескольких генов. Именно поэтому гендерное разделение при лечении и прогнозировании некоторых заболеваний является целесообразным: учитывая пол пациента медики могут корректировать необходимую терапию и более специализированно подбирать необходимые препараты.

Кроме того, не повезло представителям сильного пола и в вопросе возрастных изменений в работе иммунитета. Японские ученые доказали, что иммунная система женщин стареет значительно медленнее, чем у мужчин. Количество лимфоцитов у слабой половины человечества с годами только возрастает, тогда как у сильного пола все с точностью до наоборот.

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Наука / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 17:56

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