Ученые объяснили, почему мужчины чаще женщин умирают от осложнений гриппа





Ученые из Стэндфордского университета уверены, что представители сильной половины человечества имеют более слабый иммунитет, чем женщины, и более подвержены ОРВИ и гриппу. Кроме того, мужчины предрасположены к возникновению осложнений данных заболеваний и нуждаются в длительном восстановительном периоде.Причиной же тому, что мужчины чаще женщин умирают от осложнений гриппа, по мнению специалистов, является тестостерон. Этот гормон, при его высоком содержании в организме, подавляет врожденный иммунитет и меняет активность нескольких генов. Именно поэтому гендерное разделение при лечении и прогнозировании некоторых заболеваний является целесообразным: учитывая пол пациента медики могут корректировать необходимую терапию и более специализированно подбирать необходимые препараты.Кроме того, не повезло представителям сильного пола и в вопросе возрастных изменений в работе иммунитета. Японские ученые доказали, что иммунная система женщин стареет значительно медленнее, чем у мужчин. Количество лимфоцитов у слабой половины человечества с годами только возрастает, тогда как у сильного пола все с точностью до наоборот.