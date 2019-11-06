Дочь Успенской опубликовала первые фото после операции

Почти четыре месяца не появлялась Татьяна Плаксина в соцсетях. Это было связано с многочисленными операциями в больницах Швейцарии и Словении, которые пытались восстановить красоту дочери Любови Успенской. Известно, что она тяжело травмировалась во время велосипедной поездки по Коста-Рике. Врачам пришлось восстанавливать некоторые участки кожи головы и несколько передних зубов. Кроме прочего, девушка отправилась в Таиланд для реабилитации после перелома челюсти и сотрясения мозга.Новые фотографии, опубликованные в профиле Instagram, говорят о положительном состоянии Плаксиной. На изображении видно, что девушка широко улыбается, хотя и подписала публикацию словами: "Эти зубы ненастоящие, но улыбка реальная". Любовь Успенская говорит, что готова на все ради здоровья собственного ребенка. Королева русского шансона также добавила, что её дочь имеет прекрасный голос, и она будет помогать ей в творческих начинаниях.