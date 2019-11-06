Эммануил Виторган впервые показал 2-месячную дочь Клару
Известный советский и российский актер Эммануил Виторган совсем недавно в четвертый раз стал отцом. До недавнего времени он скрывал свою 2-месячную дочь Клару, однако теперь решился ее показать в программе Андрея Малахова.
В феврале 2018 года у Эммануила Виторгана и Ирины Млодик родилась дочь Этель, однако 79-летний артист не собирался на этом останавливаться и еще год спустя с помощью суррогатной матери у пары родилась еще одна наследница – Клара. Так, актер в 4 раз стал отцом, о чем он совершенно не жалеет. Знаменитость пообщался с представителями программы Андрея Малахова и провел им экскурсию по детской комнате.
Эммануил Виторган отмечает, что он «совершенно потрясен этим созданием». Артист заявил, что он уже давно является отцом, дедом и даже прадедом, однако текущие эмоции заставляют его совершенно по-другому посмотреть на рождение детей. Именно поэтому знаменитость хочет кричать на весь мир: «Ребята, рожайте!» По его мнению, появление наследника способно изменить жизнь любого человека.
Несмотря на свой возраст, Эммануил Виторган много времени уделяет дочери Кларе. Практически каждое утро артист просыпается раньше всех и идет к наследнице, чтобы посмотреть на то, как она спит. При этом актер отмечает, что у него всегда были проблемы с пониманием родственных связей, однако теперь в его семье окончательно все перемешалось. «У меня полный маразм в этом смысле», - закончил супруг Ирины Млодик.
В феврале 2018 года у Эммануила Виторгана и Ирины Млодик родилась дочь Этель, однако 79-летний артист не собирался на этом останавливаться и еще год спустя с помощью суррогатной матери у пары родилась еще одна наследница – Клара. Так, актер в 4 раз стал отцом, о чем он совершенно не жалеет. Знаменитость пообщался с представителями программы Андрея Малахова и провел им экскурсию по детской комнате.
Эммануил Виторган отмечает, что он «совершенно потрясен этим созданием». Артист заявил, что он уже давно является отцом, дедом и даже прадедом, однако текущие эмоции заставляют его совершенно по-другому посмотреть на рождение детей. Именно поэтому знаменитость хочет кричать на весь мир: «Ребята, рожайте!» По его мнению, появление наследника способно изменить жизнь любого человека.
Несмотря на свой возраст, Эммануил Виторган много времени уделяет дочери Кларе. Практически каждое утро артист просыпается раньше всех и идет к наследнице, чтобы посмотреть на то, как она спит. При этом актер отмечает, что у него всегда были проблемы с пониманием родственных связей, однако теперь в его семье окончательно все перемешалось. «У меня полный маразм в этом смысле», - закончил супруг Ирины Млодик.