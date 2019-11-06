В NASA зафиксировали резкое усыхание атмосферы над Амазонией





По прогнозам ученых, леса Амазонии в обозримом будущем станут крайне уязвимым для природных аномалий регионом. Об этом свидетельствуют данные, которые экологи из NASA получили благодаря снимкам, сделанным климатическими спутниками. Специалисты утверждают, что менее чем через 100 лет тропики Южной Америки изменятся до неузнаваемости и утратят свой статус «легких планеты», так как не смогут больше производить большое количество кислорода. Причиной происходящему свойственная даже природе система спроса и предложения: так как температурные показатели постоянно растут, деревья вынуждены охлаждаться, выделяя пар через листья, а так как в почве достаточного количества влаги нет, исчезновение леса – лишь вопрос времени.Ученые уже полвека наблюдают за регионом Амазонии, так как он имеет крайне важное значение для экологии всей планеты, но если ранее основным поводом для волнения являлась промышленная вырубка лесов, то теперь к этому подключилась и проблема снижения объема воды в нижних слоях атмосферы. К тому же благодаря моделированию климатических карт Южной Америки прошлого и настоящего, стало очевидно, что особенно сильно резкое усыхание и уменьшение пара в воздухе коснулось тех зон, которые более всего пострадали от деятельности человека.