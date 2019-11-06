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В WhatsApp появились новые ограничения при добавлении в группы

Новое крупное обновление WhatsApp принесло с собой новые ограничения при добавлении в группы. Теперь у пользователей появилась возможность выбирать контакты, которые могут отправлять им приглашения.

Последнее обновление в мессенджере WhatsApp теперь запрещает другим пользователям добавлять людей в группы без их разрешения. Компания начала выпускать новое ПО для некоторых клиентов начиная с сегодняшнего дня, а для всех оно станет доступным в течение следующей пары недель. Юзер может вручную проверить, получил ли он эту функцию, загрузив последнюю версию приложения. Найти его достаточно легко, перейдя в меню «Настройки» и выбрав опцию «Группы». В ней появится возможность выбрать один из трех вариантов работы новой функции.

Каждое из них самообъяснимо: «Мои контакты» позволят только знакомым номерам пользователя добавлять их в группы коммуникации, а «Все» позволит даже несохраненным контактам рассылать приглашения. Выбор «Никто» инициирует личный запрос на добавление, который пересылается через секретный чат. В настоящее время бренд работает над другими интересными функциями, такими как «темный» режим, аутентификация по отпечаткам пальцев для ОС Android и фоновое воспроизведение в режиме «картинка в картинке» (PiP). Но прямо сейчас фирма предоставляет другие меры безопасности касательно просмотра фотографий профиля, последнего посещения и статуса.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:48

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