АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики назвали куркуму лучшей специей для…
EUR 70.42 USD 63.25
Курс валют на 06.11.2019

Анастасия Решетова после родов села на диету для кормящих мам

Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова совсем недавно родила артисту сына, однако уже сейчас начала возвращать прежнюю форму. Знаменитость после родов села на специальную диету для кормящих мам, позволяющую сбросить лишние килограммы и не испытывать недостатка в питательных веществах.
Анастасия Решетова после родов села на диету для кормящих мам

Анастасия Решетова дала себе слово, что не будет прибегать к помощи няни, и серьезно настроена сдержать его. Возлюбленная Тимати еще недавно публиковала снимки прямо из палаты, но уже сейчас она вернулась домой и погрузилась в материнские заботы. Знаменитость сама следит за ребенком, даже линию одежды для сына она разработала самостоятельно, в этом ей помогал один дизайнер.

Специально диета для кормящих мам, на которую сейчас перешла Анастасия Решетова, исключает все жаренное, сладкое и мучное. Звезда также отказалась от газированных напитков, фаст-фуда и любой еды, способной навредить ее здоровью. Рацион возлюбленной Тимати состоит из разных каш, отварного мяса птицы, говядины и рыбы. Также ей можно есть легкие супы, овощи и хлеб грубого помола.

Такая диета дает результат и уже сейчас Анастасия Решетова может похвастаться улучшением собственной фигуры, хотя до былой формы ей еще далеко. Немало калорий звезда теряет из-за грудного вскармливания, даже эта забота о сыне помогает знаменитости терять килограммы.

Напомним, Тимати сейчас находится на Мальдивах, где открывает школу серфинга.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:55

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Участница проекта "Дом-2" Клава Безверхова рассекретила романы со…
Лолита Милявская представила клип на песню…
Звезда "Дом-2" Ольга Гажиенко намерена стать многодетной…
Volkswagen презентовал в России комплектацию внедорожника Business…
Ольга Казаченко не захотела переезжать в США к Степану…
Врачи рассказали, кому нужно отказаться от…
У дочери Ларисы Гузеевой Ольги Бухаровой обнаружили…
Эксперты рассказали о причинах возникновения…
Ученые объяснили, почему мужчины чаще женщин умирают от осложнений…
Звезде "Дом-2" Алене Рапунцель сделали две пластические…
Западные СМИ рассказали об отсутствии у ВВС Германии современных…
Наташа Королева потеряла ребенка из-за…
В NASA зафиксировали резкое усыхание атмосферы над…
Дочь Успенской опубликовала первые фото после…
Ольга Бузова призналась, что еще в 18 лет покорила сердца поклонников на…
Тесты роботов для строительства лунной базы проведут на…
Эммануил Виторган впервые показал 2-месячную дочь…
Путин высказался о готовности России подтолкнуть мир к…
Анастасия Решетова после родов села на диету для кормящих…
В WhatsApp появились новые ограничения при добавлении в…
Названа главная причина бедности большинства…
Елена Степаненко намеревается отсудить 80% имущества…
Эксперты рассказали, в каких цветах встречать 2020…
Индия попросила Россию ускорить процесс поставки С-400…
Ученые: Не всех пациентов с анорексией можно опознать по…
Смартфон Oppo Reno 3 сможет конкурировать с пока не вышедшим Redmi…
Александр Михайлов опроверг слухи о своей…
Новое поколение седанов Subaru WRX STI станет…
В России начали продавать новые смартфоны Sony Xperia…
Новая возлюбленная Михаила Шуфутинского оказалась младше его…
Ученые назвали продукт, способный защитить от…
Эксперт перечислил достижения Сергея Шойгу в реформе российской армии за 7…
Ким Кардашьян довела мать до слез своим подарком на день…
Новый Audi Q3 Sportback появится в России в начале 2020…
Эксперты предупредили об опасности ношения узких…
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь тайно сыграли…
Airbus раскрыл проект малозаметного военного беспилотника…
Диетологи рассказали, как не толстеть от…
Диего Марадона опроверг распространяемые дочерью слухи о его скорой…
В Париже из-за недомогания госпитализирована актриса Катрин…
Просмотреть все новости