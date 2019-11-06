Анастасия Решетова после родов села на диету для кормящих мам

Анастасия Решетова дала себе слово, что не будет прибегать к помощи няни, и серьезно настроена сдержать его. Возлюбленная Тимати еще недавно публиковала снимки прямо из палаты, но уже сейчас она вернулась домой и погрузилась в материнские заботы. Знаменитость сама следит за ребенком, даже линию одежды для сына она разработала самостоятельно, в этом ей помогал один дизайнер.Специально диета для кормящих мам, на которую сейчас перешла Анастасия Решетова, исключает все жаренное, сладкое и мучное. Звезда также отказалась от газированных напитков, фаст-фуда и любой еды, способной навредить ее здоровью. Рацион возлюбленной Тимати состоит из разных каш, отварного мяса птицы, говядины и рыбы. Также ей можно есть легкие супы, овощи и хлеб грубого помола.Такая диета дает результат и уже сейчас Анастасия Решетова может похвастаться улучшением собственной фигуры, хотя до былой формы ей еще далеко. Немало калорий звезда теряет из-за грудного вскармливания, даже эта забота о сыне помогает знаменитости терять килограммы.Напомним, Тимати сейчас находится на Мальдивах, где открывает школу серфинга.