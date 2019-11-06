Анастасия Решетова после родов села на диету для кормящих мам
Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова совсем недавно родила артисту сына, однако уже сейчас начала возвращать прежнюю форму. Знаменитость после родов села на специальную диету для кормящих мам, позволяющую сбросить лишние килограммы и не испытывать недостатка в питательных веществах.
Анастасия Решетова дала себе слово, что не будет прибегать к помощи няни, и серьезно настроена сдержать его. Возлюбленная Тимати еще недавно публиковала снимки прямо из палаты, но уже сейчас она вернулась домой и погрузилась в материнские заботы. Знаменитость сама следит за ребенком, даже линию одежды для сына она разработала самостоятельно, в этом ей помогал один дизайнер.
Специально диета для кормящих мам, на которую сейчас перешла Анастасия Решетова, исключает все жаренное, сладкое и мучное. Звезда также отказалась от газированных напитков, фаст-фуда и любой еды, способной навредить ее здоровью. Рацион возлюбленной Тимати состоит из разных каш, отварного мяса птицы, говядины и рыбы. Также ей можно есть легкие супы, овощи и хлеб грубого помола.
Такая диета дает результат и уже сейчас Анастасия Решетова может похвастаться улучшением собственной фигуры, хотя до былой формы ей еще далеко. Немало калорий звезда теряет из-за грудного вскармливания, даже эта забота о сыне помогает знаменитости терять килограммы.
Напомним, Тимати сейчас находится на Мальдивах, где открывает школу серфинга.
Анастасия Решетова дала себе слово, что не будет прибегать к помощи няни, и серьезно настроена сдержать его. Возлюбленная Тимати еще недавно публиковала снимки прямо из палаты, но уже сейчас она вернулась домой и погрузилась в материнские заботы. Знаменитость сама следит за ребенком, даже линию одежды для сына она разработала самостоятельно, в этом ей помогал один дизайнер.
Специально диета для кормящих мам, на которую сейчас перешла Анастасия Решетова, исключает все жаренное, сладкое и мучное. Звезда также отказалась от газированных напитков, фаст-фуда и любой еды, способной навредить ее здоровью. Рацион возлюбленной Тимати состоит из разных каш, отварного мяса птицы, говядины и рыбы. Также ей можно есть легкие супы, овощи и хлеб грубого помола.
Такая диета дает результат и уже сейчас Анастасия Решетова может похвастаться улучшением собственной фигуры, хотя до былой формы ей еще далеко. Немало калорий звезда теряет из-за грудного вскармливания, даже эта забота о сыне помогает знаменитости терять килограммы.
Напомним, Тимати сейчас находится на Мальдивах, где открывает школу серфинга.