Елена Степаненко намеревается отсудить 80% имущества Петросяна





Елена Степаненко и Евгений Петросян объявили о разрыве отношений после 33 лет брака еще в 2018 году. Причиной развода звездной пары, по версии адвоката Сергея Жорина, послужил факт того, что "оба уже около 15 лет не ведут совместное хозяйство и не живут, как муж и жена". Предположительная оценка совместно нажитого имущества комиков составляет около 1,5 млрд рублей, что также включает десяток квартир в Москве, предметы искусства и другие ценности. О баснословном требовании со стороны бывшей жены сообщил правозащитник Петросяна.Известно, что Елена Степаненко требует у суда 80% от всего бюджета распавшейся семьи. Сергей Жорин говорит, что артистка очень часто меняет свою позицию, сперва утверждая о переводе денежных средств Петросяном из общего гонорара на свой личный счет. Теперь, после подтверждения ложности подобного обвинения, экс-супруга хочет заполучить весь приобретенный антиквариат и основную часть недвижимости. При этом говорится, что комедиантка готова уступить квартиру в Хамовниках, которая стоит 369 млн рублей. Юристы утверждают что бракоразводный процесс и оценка имущества "влетят в копеечку" обеим сторонам.