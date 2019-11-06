Эксперты рассказали о причинах возникновения себореи
Эксперты рассказали о разновидностях себореи, а также причинах ее возникновения. Кроме того, специалисты назвали способы, которые помогут избавиться от этого заболевания.
Себорея возникает в результате нарушения регуляции функций сальных желез, что и приводит к болезненному состоянию кожи. Симптомами этого заболевания являются выпадение волос, обильная перхоть, зуд, утолщение, шелушение или жирный блеск эпидермиса. Эксперты выделяют три вида себореи: сухая, жирная и смешанная.
Среди причин возникновения подобного заболевания ученые называют гормональные сбои (нарушение нормальной выработки организмом эстрогена или андрогена), шизофрения, эпилепсия, биполярное расстройство и летаргический энцефалит. Кроме того, себорея может возникнуть и на фоне длительного приема некоторых препаратов или же в период полового созревания, однако в последнем случае она считается нормальным этапом перестройки организма и проходит сама собой.
Если себорея является побочным эффектом гормональных препаратов, от нее можно избавиться, скорректировав дозу препарата, в других же случаях понадобится комплексное лечение заболевания. Для этого используются противогрибковые препараты, которые назначает врач после тщательного обследования и сдачи всех необходимых анализов. Кроме того, в качестве вспомогательной терапии используется специальная диета и минимизация воздействия на пациента стрессовых факторов, которые могли бы спровоцировать усугубление состояния, пишет live24.ru
Себорея возникает в результате нарушения регуляции функций сальных желез, что и приводит к болезненному состоянию кожи. Симптомами этого заболевания являются выпадение волос, обильная перхоть, зуд, утолщение, шелушение или жирный блеск эпидермиса. Эксперты выделяют три вида себореи: сухая, жирная и смешанная.
Среди причин возникновения подобного заболевания ученые называют гормональные сбои (нарушение нормальной выработки организмом эстрогена или андрогена), шизофрения, эпилепсия, биполярное расстройство и летаргический энцефалит. Кроме того, себорея может возникнуть и на фоне длительного приема некоторых препаратов или же в период полового созревания, однако в последнем случае она считается нормальным этапом перестройки организма и проходит сама собой.
Если себорея является побочным эффектом гормональных препаратов, от нее можно избавиться, скорректировав дозу препарата, в других же случаях понадобится комплексное лечение заболевания. Для этого используются противогрибковые препараты, которые назначает врач после тщательного обследования и сдачи всех необходимых анализов. Кроме того, в качестве вспомогательной терапии используется специальная диета и минимизация воздействия на пациента стрессовых факторов, которые могли бы спровоцировать усугубление состояния, пишет live24.ru
Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 17:59