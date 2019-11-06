Глюкоза опубликовала откровенные фото с пляжа

Звезда российского шоу-бизнеса Наталья Ионова решила поинтересоваться у своих подписчиков на интернет-платформе Instagram о любимых местах отдыха. К публикации она прикрепила собственные снимки с путешествия в Дубай, на которых предстала в стильном розовом купальнике. Некоторые фанаты были в восторге от похорошевшей фигуры Глюкозы, но нашлись и некоторые критики, которые отмечали "пошлость" фотографий. Причиной этому послужил глубокий вырез декольте в слитном наряде.Певица говорит, что захотела сменить обстановку, поэтому золотистые пляжи ОАЭ являются для неё отличной "перезагрузкой". Некоторые фанаты проявили особенную наблюдательность, определив местоположение знаменитости. Им оказался шикарный отель Emerald Palace, который можно было распознать по необычной архитектуре.