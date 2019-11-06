Новое поколение седанов Subaru WRX STI станет двухдверным





Следующее поколение Subaru WRX STI скорее всего будет производиться в сотрудничестве с Toyota и в двухдверной вариации купе. Subaru STI, а также стандартные версии WRX могут отказаться от своего нынешнего четырехдверного кузова, чтобы вернуть формат, невиданный со времен первого поколения. Иностранные журналисты утверждают, что новый автомобиль оснастят обновленным 2,0-литровым турбо-силовым агрегатом FA20. Комплектация при этом включает бесступенчатую коробку передач (CVT) со спортивными режимами переключения.Что касается STI, то ожидается сохранение шестиступенчатой "механики" и получение более мощной версии двигателя FA24, который в настоящее время используется в моделях Ascent, Legacy и Outback. Хотя Subaru взяла на себя обязательство создавать всю продукцию на фирменной платформе SGP, но какую именно архитектуру включат в WRX и STI, остается неясным. Подтвержденным фактом является то, что клиенты смогут приобрести новинку в полноприводном варианте.