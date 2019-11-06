Новая возлюбленная Михаила Шуфутинского оказалась младше его внука

Михаил Шуфутинский стал вдовцом более четырех лет назад и переживал смерть супруги очень остро. Певец старался найти утешение в творчестве и общении с детьми и внуками, но, судя по всему, любви и поддержки семьи артисту было недостаточно. Поэтому спустя некоторое время шансонье сменил имидж и начал заводить романы, а каждая последующая пассия исполнителя хита «Третье сентября» была еще моложе предыдущей.Если первые женщины певца, пытавшиеся скрасить его одиночество, были младше его на 30 лет, то позже артист начал появляться на публике с возлюбленными, которым не исполнилось и 40. Теперь же звезда шансона решил эпатировать публику еще больше, посетив мероприятие, организованное в честь предстоящего вручения музыкальной премии «Виктория», в компании молодой особы, которой, по слухам, около 22 лет.Выход Шуфутинского в свет с девушкой, которая младше его старшего внука Дмитрия, не остался не замеченным. Поклонники певца уже активно обсуждают в Сети его новую возлюбленную и проводят параллели между этим мезальянсом и браком Армена Джигарханяна с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Сам же шансонье отказывается комментировать свою личную жизнь, ссылаясь на то, что не хочет спугнуть счастье.