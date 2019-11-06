Ученые: Не всех пациентов с анорексией можно опознать по фигуре





Большинство людей считают, что анорексией страдают только те, кто имеет низкий вес, являющийся следствием плохого аппетита или отказа от еды. При этом существуют атипичные случаи этого заболевания, когда индекс массы тела человека находится в норме илив ее пределах. В таком случае для постановки правильного диагноза необходимо обращаться к другим симптомам: сниженному сердцебиению и низкому артериальному давлению.Также ученым из Стэндфордского университета удалось установить, что атипичная анорексия может быть выявлена с помощью оценки веса человека. При этом, нужно следить не за его абсолютными показателями, а за относительными. Люди с подобной формой заболевания быстрее остальных способны терять вес при сокращении потребления пищи. Многим это может показаться преимуществом, но на самом деле такая ситуация крайне опасна для здоровья.Именно поэтому ученые рекомендуют врачам не забывать про атипичную анорексию и при изучении состояния больного внимательно проверять остальные симптомы. Это крайне важно, так как данная болезнь после определенного этапа уже не подлежит лечению, из-за чего имеется риск летального исхода.