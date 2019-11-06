Смартфон Oppo Reno 3 сможет конкурировать с пока не вышедшим Redmi K30





Индийский инсайдер Мукул Шарма поделился характеристиками смартфона Oppo Reno 3, который будет оснащаться камерой с четырьмя датчиками и аккумулятором на 4500 мАч. Ожидается, что основная камера получит 60+8+13+2 Мп, а фронтальная — 32 Мп. При этом новинка будет иметь AMOLED дисплей на 6,5 дюймов. Стоимость аппарата с 128 Гб ПЗУ оценивается в 3299 юаней, а с 256 Гб флэш-памяти — 3599 юаней. Эксперты заметили, чт смартфон находится в одном ценовом диапазоне вместе с Redmi K30.Все версии Oppo Reno 3 обзаведутся поддержкой работы в сетях 5G. Эксперты уверены, что обе новинки окажутся представлены примерно в одно время, хотя официальных данных по этому поводу пока нет.