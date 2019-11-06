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В России начали продавать новые смартфоны Sony Xperia 5

Корпорация Sony сообщила о выходе в продажу нового флагманского смартфона. Теперь и в России будут продавать Sony Xperia 5, который представили еще на сентябрьской выставке IFA 2019.

Смартфон Sony Xperia 5 был выпущен 5 сентября 2019 года и презентован в Берлине, но в скором времени поступит на прилавки российских магазинов. Телефон оснащен 6,10-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1080x2520 пикселей и соотношением сторон 21:9. Он работает на ОС Android Pie и питается от батареи 3140 мАч. Работу устройства обеспечивает восьмиъядерный процессор Snapdragon 855, который идет в комплекте с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты microSD до 512 ГБ. Что касается камер, то на задней панели Sony Xperia 5 имеется 12-мегапиксельный основной датчик наряду с тремя другими объективами.

Известно, что покупка нового флагмана для отечественного покупателя обойдется в 60 тысяч рублей. В наличии есть несколько цветовых вариантов корпуса, которые включают черный и синий. Японский бренд не вносил особенных изменений в дизайн, поэтому кроме иного соотношения сторон дисплея Sony Xperia 5 во многих чертах напоминает Xperia 1. Кроме прочего, гаджет получил водонепроницаемую оболочку, противоударное стекло Corning Gorilla Glass 6, идентификатор отпечатков пальцев на боковой грани и возможность использования двух нано-сим-карт.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:51

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