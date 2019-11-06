В России начали продавать новые смартфоны Sony Xperia 5





Смартфон Sony Xperia 5 был выпущен 5 сентября 2019 года и презентован в Берлине, но в скором времени поступит на прилавки российских магазинов. Телефон оснащен 6,10-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1080x2520 пикселей и соотношением сторон 21:9. Он работает на ОС Android Pie и питается от батареи 3140 мАч. Работу устройства обеспечивает восьмиъядерный процессор Snapdragon 855, который идет в комплекте с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты microSD до 512 ГБ. Что касается камер, то на задней панели Sony Xperia 5 имеется 12-мегапиксельный основной датчик наряду с тремя другими объективами.Известно, что покупка нового флагмана для отечественного покупателя обойдется в 60 тысяч рублей. В наличии есть несколько цветовых вариантов корпуса, которые включают черный и синий. Японский бренд не вносил особенных изменений в дизайн, поэтому кроме иного соотношения сторон дисплея Sony Xperia 5 во многих чертах напоминает Xperia 1. Кроме прочего, гаджет получил водонепроницаемую оболочку, противоударное стекло Corning Gorilla Glass 6, идентификатор отпечатков пальцев на боковой грани и возможность использования двух нано-сим-карт.