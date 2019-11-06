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Ким Кардашьян довела мать до слез своим подарком на день рождения

Ким Кардашьян серьезно подошла к празднованию 64-летия ее родительницы Крис Дженнер. Знаменитость довела мать до слез своим трогательным подарком, позволившим всей семье «вернутся» в своей прошлое.
Ким Кардашьян довела мать до слез своим подарком на день рождения

5 ноября Крис Дженнер праздновала 64-й день рождения, подготовкой праздничного мероприятия занималась Ким Кардашьян. Знаменитость держала свои настоящие планы в секрете, а все, что знали ее родственники – список приглашенных. Когда семья собралась для празднования, они не поверили глазам – супруга Канье Уэста воссоздала воспоминания о собственном детстве. Для этого звезда арендовала их старый дом и даже взяла на прокат Mercedes, которым тогда владела их родительница. Знаменитость была внимательна ко всем деталям, она подделала даже номерной знак транспортного средства.

Увидев все это, Крис Дженнер не смогла сдержать своих эмоций и расплакалась. Ким Кардашьян отметила, что все люди, знакомые с ее матерью, знают насколько она сентиментальна, поэтому звездное семейство совершенно не удивила такая реакция знаменитости. Фото и видео с празднования этого дня рождения супруга Канье Уэста опубликовала в Instagram. «Все наши воспоминания живут здесь, особенно связные с нашим отцом. Именно там родились все Кардашьян», - написала знаменитость.

Поклонники звезды присоединилась к поздравлениям ее матери и пожелали ей долгих лет жизни.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:26

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