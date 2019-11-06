Евгений Цыганов и Юлия Снигирь тайно сыграли свадьбу

В шоу “Кино в деталях” актер обсудил новый фильм “Девятая”, но все внимание публики было приковано к кольцу на его пальце. Федор Бондарчук неожиданно отметил, что они с Цыгановым в одинаковых футболках, в джинсах, а также у них есть обручальные кольца. Как известно, режиссер недавно сыграл свадьбу с Паулиной Андреевой, но пара решила оставить в секрете то, как прошел праздник. При этом Цыганов вовсе отказался комментировать изменившийся статус, но публика уверена, что он женился на актрисе Юлии Снигирь.Как известно, пара несколько лет жила в гражданском браке, в котором родился сын Федор. У Евгения Цыганова также имеется семеро детей от отношений с Ириной Леоновой.