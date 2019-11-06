Ученые назвали продукт, способный защитить от инфаркта
Британские ученые назвали продукт, ежедневное употребление которого значительно снижает риск инфаркта. Именно таким полезным свойством, по мнению специалистов, обладает сыр.
Группа ученых из Университета Рединга провела эксперимент, в ходе которого было изучено влияние регулярного употребления в пищу 40 граммов сыра на состояние здоровья испытуемых. Для того, чтобы получить фактическое подтверждение того, какие именно перемены произошли в организме употребляющих этот продукт, к исследованию подключили контрольную группу. После того, как эксперимент был окончен, а добровольцы обследованы, специалисты пришли к выводу, что уровень «хорошего» холестерина у тех, кто ел сыр, повысился, тогда как количество «вредного» заметно снизилось.
Британские ученые объясняют подобное влияние сыра на состояние здоровья его составом. Минералы и белки, содержащиеся в продукте, полезны для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы, тогда как обилие кальция в нем хорошо сказывается на осуществлении обменных процессов в организме. Таким образом ежедневное употребление в пищу всего 40 г сыра способно значительно снизить риск возникновения ишемической болезни сердца и инфаркта.
Группа ученых из Университета Рединга провела эксперимент, в ходе которого было изучено влияние регулярного употребления в пищу 40 граммов сыра на состояние здоровья испытуемых. Для того, чтобы получить фактическое подтверждение того, какие именно перемены произошли в организме употребляющих этот продукт, к исследованию подключили контрольную группу. После того, как эксперимент был окончен, а добровольцы обследованы, специалисты пришли к выводу, что уровень «хорошего» холестерина у тех, кто ел сыр, повысился, тогда как количество «вредного» заметно снизилось.
Британские ученые объясняют подобное влияние сыра на состояние здоровья его составом. Минералы и белки, содержащиеся в продукте, полезны для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы, тогда как обилие кальция в нем хорошо сказывается на осуществлении обменных процессов в организме. Таким образом ежедневное употребление в пищу всего 40 г сыра способно значительно снизить риск возникновения ишемической болезни сердца и инфаркта.