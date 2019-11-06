Ученые назвали продукт, способный защитить от инфаркта





Группа ученых из Университета Рединга провела эксперимент, в ходе которого было изучено влияние регулярного употребления в пищу 40 граммов сыра на состояние здоровья испытуемых. Для того, чтобы получить фактическое подтверждение того, какие именно перемены произошли в организме употребляющих этот продукт, к исследованию подключили контрольную группу. После того, как эксперимент был окончен, а добровольцы обследованы, специалисты пришли к выводу, что уровень «хорошего» холестерина у тех, кто ел сыр, повысился, тогда как количество «вредного» заметно снизилось.Британские ученые объясняют подобное влияние сыра на состояние здоровья его составом. Минералы и белки, содержащиеся в продукте, полезны для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы, тогда как обилие кальция в нем хорошо сказывается на осуществлении обменных процессов в организме. Таким образом ежедневное употребление в пищу всего 40 г сыра способно значительно снизить риск возникновения ишемической болезни сердца и инфаркта.