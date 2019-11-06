Новый Audi Q3 Sportback появится в России в начале 2020 года





Дилеры Audi уже начинают подготовку к началу реализации этих ожидаемых российскими автолюбителями моделей. Стандартный Audi Q3 текущего поколения комплектуется 2 моторами на выбор: 1,4-литровым, генерирующим 150 лошадиных сил, либо 2,0-литровым, выдающим 200 «лошадок». В первом случае покупатель получает 6-ступенчатую автоматическую коробку S-Tronic, а во втором – 7-ступенчатый «автомат» S-Tronic и систему полного привода Quattro.Купеобразный Audi Q3 Sportback должен получить аналогичную моторную гамму, однако оснащение салона и комплекс систем безопасности может отличаться. Топовая версия модели Audi Q3 RS комплектуется 2,5-литровым двигателем, генерирующим 400 лошадиных сил. Благодаря такой силовой установке кроссовер разгоняется до «сотни» за 4,5 секунды.Также стоит напомнить, что в России уже идут продажи так называемой «приветственной» версии модели Audi Q3 с припиской Start Edition. Цена такой комплектации кроссовера начинается от 2 млн 490 тысяч рублей. Эта самая доступная версия данной модели.