Медики назавали продукты, несовместимые с алкоголем





Не рекомендуется смешивать алкоголь с энергетиками, поскольку в их состав входят повышающие давление вещества. В итоге может произойти спазм сосудов мозга, нарушение работы почек и сердечная аритмия. Плохим эксперты также называют сочетание с маринованными овощами, поскольку уксус, который может содержаться в маринаде, негативно влияет на почки и печень. При необходимости изакуски можно отдать предпочтение соленым огурцам и квашеной капусте. При смешивании спиртного и газировки повышается риск быстрого опьянения из-за наличия газов.Эксперты рекомендуют отказаться от свежих помидоров в качестве закуски, отдав предпочтение томатному соку. Шоколад вызывает нагрузку на поджелудочную железу при сочетании с крепкими напитками. Тяжелым для переваривания может оказаться мясо, которое рекомендуется заменить рыбой и запеченным вариантом во время застолья.