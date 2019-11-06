Airbus раскрыл проект малозаметного военного беспилотника LOUT
Франко-германская аэрокосмическая корпорация Airbus Group раскрыла проект малоизвестного военного беспилотника. Он называется Low Observable UAV Testbed (LOUT), его разработка продолжалась на протяжении 10 лет под грифом секретности.
Именно поэтому появление официальной информации относительно проекта стало большой неожиданностью. Airbus не только рассказал про малозаметный военный беспилотник LOUT, но и опубликовали серию его фотографий. Разработка модели началась в 2009 году по запросу министерства обороны ФРГ. Новинка уже прошла множество испытаний в аэродинамической трубе, однако никогда еще не поднималась в воздух.
Малозаметный военный беспилотник LOUT имеет размах крыльев 12 метров. При этом вызывает удивление наличие кабины пилота, ведь модель должна быть автоматической. Конкретики в этом вопросе пока нет. Главная особенность разработки – ее малая заметность, достигающаяся за счет тишины полета и низкого распространения электромагнитного излучения. Новинку будет сложно обнаружить даже инфракрасным системам обнаружения.
Целью малозаметного беспилотника LOUT является выявление и выведения из строя радиолокационных систем противника. Аппараты уже собирают в Бремене и Манхинге, Германия. Дальнейшие планы относительно данной разработки пока не сообщаются. Эксперты считают, что в ближайшее время должны начаться первые реальные испытания.
Именно поэтому появление официальной информации относительно проекта стало большой неожиданностью. Airbus не только рассказал про малозаметный военный беспилотник LOUT, но и опубликовали серию его фотографий. Разработка модели началась в 2009 году по запросу министерства обороны ФРГ. Новинка уже прошла множество испытаний в аэродинамической трубе, однако никогда еще не поднималась в воздух.
Малозаметный военный беспилотник LOUT имеет размах крыльев 12 метров. При этом вызывает удивление наличие кабины пилота, ведь модель должна быть автоматической. Конкретики в этом вопросе пока нет. Главная особенность разработки – ее малая заметность, достигающаяся за счет тишины полета и низкого распространения электромагнитного излучения. Новинку будет сложно обнаружить даже инфракрасным системам обнаружения.
Целью малозаметного беспилотника LOUT является выявление и выведения из строя радиолокационных систем противника. Аппараты уже собирают в Бремене и Манхинге, Германия. Дальнейшие планы относительно данной разработки пока не сообщаются. Эксперты считают, что в ближайшее время должны начаться первые реальные испытания.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:59