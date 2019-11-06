Airbus раскрыл проект малозаметного военного беспилотника LOUT





Именно поэтому появление официальной информации относительно проекта стало большой неожиданностью. Airbus не только рассказал про малозаметный военный беспилотник LOUT, но и опубликовали серию его фотографий. Разработка модели началась в 2009 году по запросу министерства обороны ФРГ. Новинка уже прошла множество испытаний в аэродинамической трубе, однако никогда еще не поднималась в воздух.Малозаметный военный беспилотник LOUT имеет размах крыльев 12 метров. При этом вызывает удивление наличие кабины пилота, ведь модель должна быть автоматической. Конкретики в этом вопросе пока нет. Главная особенность разработки – ее малая заметность, достигающаяся за счет тишины полета и низкого распространения электромагнитного излучения. Новинку будет сложно обнаружить даже инфракрасным системам обнаружения.Целью малозаметного беспилотника LOUT является выявление и выведения из строя радиолокационных систем противника. Аппараты уже собирают в Бремене и Манхинге, Германия. Дальнейшие планы относительно данной разработки пока не сообщаются. Эксперты считают, что в ближайшее время должны начаться первые реальные испытания.