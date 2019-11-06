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Певица Ханна перестала скрывать лицо годовалой дочери Адрианы

Певица Ханна впервые показала публике внешность годовалой дочери Адрианы. Артистка опубликовала фотографию ребенка на своей странице в Instagram.

Избранница продюсера Пашу призналась, что в ее телефоне закончились все селфи, а остались снимки ее дочери. Певица спешит запечатлеть каждую эмоцию и поведение наследницы, а также изменения во внешности. На новом снимке артистка показала Адриану, которая выражает обиду, отметив, что это невозможно не сфотографировать. Поклонники согласились с Ханной, назвав ее дочь милым ребенком. Звезда также призналась, что время для нее пролетело слишком быстро, поскольку ее Адриане уже больше 14 месяцев и она бегает по квартире, а совсем недавно она только спала и ела.

Ханна отметила, что Адриана проявляет яркий характер, она общительная и всегда знает, чего хочет. Певица призналась, что всегда мечтала о такой дочери.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:59

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