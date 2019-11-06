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Настя Каменских опубликовала фото «красивой и веселой» тещи Потапа

Настя Каменских опубликовала в Instagram-аккаунте фото своей мамы, поздравив ее таким образом с днем рождения. Певица сопроводила снимок «красивой и веселой» тещи Потапа трогательными словами любви и благодарности.
Настя Каменских опубликовала фото «красивой и веселой» тещи Потапа

32-летняя украинская исполнительница Настя Каменских решила последовать примеру многих представителей шоу-бизнеса, поздравляющих своих родных посредством публикации в социальной сети Instagram, и таким образом сообщить фанатам о дне рождения мамы. Супруга Потапа разместила в аккаунте фото родительницы, на котором та позирует с четвероногим любимцем на руках, и сопроводила его трогательными словами любви и благодарности. Певица попросила маму оставаться такой же «красивой и веселой» и пообещала избавить ее от необходимости решения каких-либо иных проблем.

Поклонники Насти Каменских вслед за артисткой начали поздравлять ее родительницу с днем рождения, а также отметили, что теща Потапа выглядит просто прекрасно. Кроме того, подписчики страницы звезды эстрады заметили поразительное внешнее сходство между певицей и ее мамой, особенно выделив пышную копну волнистых волос, которая передалась знаменитости по наследству, как, впрочем, и очень миловидные черты лица.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 13:26

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