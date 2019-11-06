Дмитрий Шепелев анонсировал запуск собственного YouTube-шоу "Папки"

Дмитрий Шепелев вспомнил о начале карьеры на телевидении, куда он пришел в 15 лет. Изначально он снимался в массовке одного из шоу, а затем готовил репортажи и стал ведущим этой программы. Артист вспомнил свой восторг от работы, посоветовав каждому выбирать дело по душе, что гарантирует счастливую жизнь. Телеведущий решил воссоздать ощущения от первой работы в создании собственного YouTube-шоу “Папки”. В этом проекте Шепелев будет говорить о том, что ему действительно интересно, а его первым гостем станет отец двух детей Леван Горозия.Премьера шоу “Папки” состоится 12 ноября на YouTube-канале Дмитрия Шепелева.