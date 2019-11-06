Юлианна Караулова поделилась снимками в купальнике из переработанного пластика

Юлия Караулова рассказала о своих впечатлениях об Индонезии и её жителях. По словам певицы, местные совершенно неуважительно относятся к природе и живут посреди гор мусора. В то же время она отзывалась о них как об отзывчивых людях, чей образ жизни шокирует туристов, которые испытывают контраст между чистыми отелями и грязными улицами. Звезда решила подать пример для большей экологической осознанности и опубликовала снимки в купальнике.Его особенностью было то, что материал изготовили из выловленного в океане пластика. Таким образом можно уменьшить вред от текстильных производств и получать пользу от переработанного мусора. Тем более, что наличие отходов в водоемах является крайне опасным для морских птиц и млекопитающих. По мнению Карауловой, даже из такого источника можно создать дизайнерские и стильные вещи высокого качества. Певица говорит, что лишь при помощи экономии природных ресурсов можно избежать глобальной катастрофы, поэтому перерабатывание продукции является одним из эффективных методов.