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Диетологи рассказали, как не толстеть от выпечки

Многим людям достаточно сложно противостоять желанию съесть что-то из выпечки, однако им также известно о том, что такая еда крайне неполезна для организма. Диетологи рассказали о том, как побаловать себя и не толстеть.
Диетологи рассказали, как не толстеть от выпечки

Главная проблема выпечки, отмечают специалисты, кроется в ее калорийности. Круассан весом 100 грамм содержит в себе около 500 калорий. В большинстве своем это жиры и углеводы, которые очень быстро перевариваются и не дают человеку долгого ощущения сытости. Именно поэтому люди очень часто злоупотребляют такой едой, так как для насыщения нужно съесть большее ее количество.

Диетологи рассказали, что есть простой способ есть выпечку и не толстеть. Ее необходимо совмещать с едой, содержащей белки. Например, ватрушка с творогом отлично усваивается организмом и дает ему достаточно энергии для долгого рабочего дня. Также не стоит забывать про пирожки с яблоками. Их можно сочетать с яйцами или творогом, что превратит эту выпечку в полноценный завтрак.

Полезность подобной еды во многом зависит от способа ее приготовления. Именно поэтому диетологи советуют готовить выпечку дома, а не покупать в магазине. Это позволит снизить ее жирность за счет исключения из рецепта масла. Также стоит отказаться от пшеничной муки и отдавать предпочтение овсяной и цельнозлаковой.

И последний совет от диетологов – выпечку можно есть утром, но вечером ее нужно избегать.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:50

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