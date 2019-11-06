Диетологи рассказали, как не толстеть от выпечки





Главная проблема выпечки, отмечают специалисты, кроется в ее калорийности. Круассан весом 100 грамм содержит в себе около 500 калорий. В большинстве своем это жиры и углеводы, которые очень быстро перевариваются и не дают человеку долгого ощущения сытости. Именно поэтому люди очень часто злоупотребляют такой едой, так как для насыщения нужно съесть большее ее количество.Диетологи рассказали, что есть простой способ есть выпечку и не толстеть. Ее необходимо совмещать с едой, содержащей белки. Например, ватрушка с творогом отлично усваивается организмом и дает ему достаточно энергии для долгого рабочего дня. Также не стоит забывать про пирожки с яблоками. Их можно сочетать с яйцами или творогом, что превратит эту выпечку в полноценный завтрак.Полезность подобной еды во многом зависит от способа ее приготовления. Именно поэтому диетологи советуют готовить выпечку дома, а не покупать в магазине. Это позволит снизить ее жирность за счет исключения из рецепта масла. Также стоит отказаться от пшеничной муки и отдавать предпочтение овсяной и цельнозлаковой.И последний совет от диетологов – выпечку можно есть утром, но вечером ее нужно избегать.