Анна Семенович раскритиковала хейтеров и призвала их к саморазвитию

Анна Семенович понимает, что все люди разные, поэтому не сравнивает уровни духовного развития каждого. Однако ее все больше поражают хейтеры, которых она обвинила в лени и отказе самосовершенствоваться. Актрисе не понятно, где эти люди черпают свою злость, а также она удивляется их способности чувствовать себя легче и лучше после ссор с незнакомыми людьми в интернете. Артистка уверена, что такие граждане впустую тратят свою жизнь, оставляя злобные комментарии.Анна Семенович напомнила, что масса информации, книг и полезных материалов есть в Сети, поэтому в современности легче заняться собой и чему-нибудь научиться. В комментариях поклонники полностью согласились со звездой.