Анна Семенович раскритиковала хейтеров и призвала их к саморазвитию
Российская актриса Анна Семенович обсудила хейтеров на своей странице в сети Instagram. Артистка пришла к выводу, что эти люди слишком ленивые для саморазвития, поэтому предпочитают оскорблять окружающих.
Анна Семенович понимает, что все люди разные, поэтому не сравнивает уровни духовного развития каждого. Однако ее все больше поражают хейтеры, которых она обвинила в лени и отказе самосовершенствоваться. Актрисе не понятно, где эти люди черпают свою злость, а также она удивляется их способности чувствовать себя легче и лучше после ссор с незнакомыми людьми в интернете. Артистка уверена, что такие граждане впустую тратят свою жизнь, оставляя злобные комментарии.
Анна Семенович напомнила, что масса информации, книг и полезных материалов есть в Сети, поэтому в современности легче заняться собой и чему-нибудь научиться. В комментариях поклонники полностью согласились со звездой.
Анна Семенович понимает, что все люди разные, поэтому не сравнивает уровни духовного развития каждого. Однако ее все больше поражают хейтеры, которых она обвинила в лени и отказе самосовершенствоваться. Актрисе не понятно, где эти люди черпают свою злость, а также она удивляется их способности чувствовать себя легче и лучше после ссор с незнакомыми людьми в интернете. Артистка уверена, что такие граждане впустую тратят свою жизнь, оставляя злобные комментарии.
Анна Семенович напомнила, что масса информации, книг и полезных материалов есть в Сети, поэтому в современности легче заняться собой и чему-нибудь научиться. В комментариях поклонники полностью согласились со звездой.