Huawei анонсировала смартфон Y9s с экраном без рамок и 48-Мп камерой
Китайская компания Huawei анонсировала выпуск нового смартфона, который поступит в продажу уже в ноябре. Девайсом оказался Y9s с экраном без рамок и 48-Мп камерой.
В октябре 2018 года компания Huawei выпустила смартфон Huawei Y9 (2019). Обновленная версия той же модели была анонсирована в мае с Huawei Y9 Prime (2019). Теперь же надежный инсайдер поделился постером девайса следующего поколения под именем Y9s. Также были раскрыты ключевые характеристики устройства. Похоже, что дизайнеры вдохновлялись формами Honor 9X, добавив несколько отличий в новинку. Пока что неизвестно, на каких рынках она выйдет в продажу, но покупатель сможет приобрести смартфон уже в этом месяце за 223 доллара США.
Безрамочный 6,59-дюймовый дисплей Ultra FullView, вероятно, будет поддерживать разрешение 1080 x 2340 в полном HD +, что обеспечивается работой чипсета Kirin 710F. В комплектацию хотят внести еще ОС Android 9 Pie с прошивкой EMU 9.1. 48-мегапиксельному основному датчику в его системе с тремя камерами может помочь сверхширокоугольный объектив на 8 мегапикселей и 2-мегапиксельный датчик глубины. Также клиентам предоставят аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки в 10 Вт. Система искусственного интеллекта в смартфоне сопутствует 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти. Наконец, заднюю панель оснастят идентификатором отпечатков пальцев.
В октябре 2018 года компания Huawei выпустила смартфон Huawei Y9 (2019). Обновленная версия той же модели была анонсирована в мае с Huawei Y9 Prime (2019). Теперь же надежный инсайдер поделился постером девайса следующего поколения под именем Y9s. Также были раскрыты ключевые характеристики устройства. Похоже, что дизайнеры вдохновлялись формами Honor 9X, добавив несколько отличий в новинку. Пока что неизвестно, на каких рынках она выйдет в продажу, но покупатель сможет приобрести смартфон уже в этом месяце за 223 доллара США.
Безрамочный 6,59-дюймовый дисплей Ultra FullView, вероятно, будет поддерживать разрешение 1080 x 2340 в полном HD +, что обеспечивается работой чипсета Kirin 710F. В комплектацию хотят внести еще ОС Android 9 Pie с прошивкой EMU 9.1. 48-мегапиксельному основному датчику в его системе с тремя камерами может помочь сверхширокоугольный объектив на 8 мегапикселей и 2-мегапиксельный датчик глубины. Также клиентам предоставят аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки в 10 Вт. Система искусственного интеллекта в смартфоне сопутствует 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти. Наконец, заднюю панель оснастят идентификатором отпечатков пальцев.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:06