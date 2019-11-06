Xiaomi наглядно продемонстрировала преимущества прямоугольных «умных» часов перед круглыми





Компания Xiaomi, являющаяся одним из лидеров китайского технологического рынка, своим приоритетом ставит новые разработки и постоянное расширение сегмента создаваемой продукции. Именно поэтому среди предлагаемых корпорацией товаров можно увидеть как бытовую технику и транспортные средства, так и фитнес-трекеры, смартфоны и «умные» часы.Недавно Xiaomi решила расширить ассортимент смарт-часов, представив пользователям новую прямоугольную модель девайса Xiaomi Mi Watch, а также неофициально анонсировав работу над следующим поколением продукта, который будут представлен брендом Redmi Watch. Кроме этого, разработчики решили объяснить поклонникам своей продукции, почему решили создать электронное устройство с вмонтированным компьютером для несложных задач в форме прямоугольника. С этой целью команда Xiaomi опубликовала на своей официальной странице в китайской соцсети Weibo пост, в котором наглядно продемонстрировала преимущества таких девайсов над более привычными круглыми.Помимо того, что форма экрана более привычна, так как пользователи постоянно имеют дело именно с прямоугольными мониторами, телевизорами, планшетами и смартфонами, на нем можно вместить больше информации. Также девайс лучше приспособлен для автоматического поворота изображения и специальная оболочка MIUI for Watch может проявить себя значительно эффективнее.