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Xiaomi наглядно продемонстрировала преимущества прямоугольных «умных» часов перед круглыми

После вчерашней презентации своей новой разработки Xiaomi Mi Watch представители китайской компании решили рассказать о «плюсах» нового гаджета в соцсети Weibo. В публикации Xiaomi наглядно продемонстрировала преимущества прямоугольных «умных» часов перед круглыми.

Компания Xiaomi, являющаяся одним из лидеров китайского технологического рынка, своим приоритетом ставит новые разработки и постоянное расширение сегмента создаваемой продукции. Именно поэтому среди предлагаемых корпорацией товаров можно увидеть как бытовую технику и транспортные средства, так и фитнес-трекеры, смартфоны и «умные» часы.

Недавно Xiaomi решила расширить ассортимент смарт-часов, представив пользователям новую прямоугольную модель девайса Xiaomi Mi Watch, а также неофициально анонсировав работу над следующим поколением продукта, который будут представлен брендом Redmi Watch. Кроме этого, разработчики решили объяснить поклонникам своей продукции, почему решили создать электронное устройство с вмонтированным компьютером для несложных задач в форме прямоугольника. С этой целью команда Xiaomi опубликовала на своей официальной странице в китайской соцсети Weibo пост, в котором наглядно продемонстрировала преимущества таких девайсов над более привычными круглыми.
Xiaomi наглядно продемонстрировала преимущества прямоугольных «умных» часов перед круглыми

Помимо того, что форма экрана более привычна, так как пользователи постоянно имеют дело именно с прямоугольными мониторами, телевизорами, планшетами и смартфонами, на нем можно вместить больше информации. Также девайс лучше приспособлен для автоматического поворота изображения и специальная оболочка MIUI for Watch может проявить себя значительно эффективнее.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 14:34

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