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Эксперты назвали четыре симптома "смерти" аккумулятора автомобиля

Иногда бывает сложно определить состояние аккумулятора лишь по внешнему виду и эффективности. По этой причине эксперты решили назвать четыре симптома "смерти" батареи автомобиля.

Как сообщают производители, средний период эксплуатации батареи составляет всего лишь 6 лет. В некоторых продуктах этот показатель может доходить и до 12, но это является достоверным лишь при постоянных поездках на короткие расстояния, что позволяет избежать недозаряда. Реальное состояние аккумулятора можно определить по нескольким признакам, которые включают проверки его внешнего вида с помощью специального тестера. Норма НРЦ составляет примерно 12,6–12,7 В, которую следует измерять лишь по прошествии долгого времени после остановки двигателя, иначе цифры окажутся завышенными.

Также рекомендуется проверять внешний вид на физические повреждения и избавляться ото льда зимой, который может навредить электролиту, пластинам и корпусу. Не лишним будет и замена аккумулятора после указанного срока пользования. Приближение холодов должно стать мотивацией для автолюбителей, поскольку именно в этот период батарея работает в крайне тяжелом режиме. Более быстрым способом проверки состояния является запуск мотора. О конце "жизни" АКБ говорят притухшие индикаторы в верхней панели, тусклый свет освещения интерьера и медленное вращение коленвала. Вполне возможно, что проблема состоит в окисленных клемах или банальном недозаряде. В другом случае следует приобрести новую батарею.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:58

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