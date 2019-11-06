Анфиса Чехова опубликовала откровенный снимок с отдыха в ОАЭ

Анфиса Чехова часто делится в Instagram собственным творчеством и регулярно читает отзывы на него. В этот раз телеведущая заявила, что поклонники просили ее написать веселое стихотворение, а не грустное, и знаменитость последовала этому совету. Обновление звезда сопроводила не картинкой, как она делает обычно, а собственным фото.Снимки, опубликованные Анфисой Чеховой, оказались достаточно откровенными. Телеведущая позирует перед камерой на балконе отеля и прикрывается одеялом. За ним скрывается обнаженное тело знаменитости, на ней одеты только трусы.Поклонники Анфисы Чеховой были поражены красотой данных снимков и честно признались, что все их внимание было привлечено именно к откровенными фотографиями, тогда как новый веселый стих звезды ушел на второй план. Подписчики звезды не сдерживали себя и написали в комментариях к публикации множество комплиментов в адрес телеведущей. Один из поклонников даже назвал ее «Афродитой», а другой шутливо отметил, что «фотографии не дают стих дочитать». Некоторые же все-таки смогли ознакомиться с произведением и заявили, что она получилось удачным и веселым.