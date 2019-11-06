«Я хочу сделать ей предложение»: Кристен Стюарт рассказала о желании создать семью с Дилан Майер

Кристен Стюарт, ставшая звездой после исполнения роль Беллы Свон в фильме «Сумерки», расставшись с коллегой по саге Робертом Паттинсоном, сначала крутила роман с режиссером «Белоснежки» Рупертом Сандерсом, а потом сменила свои предпочтения и начала встречаться с девушками. За последующие несколько лет актриса состояла в отношениях с дизайнером спецэффектов Алишей Каргайл, французской артисткой Соко, певицей St. Vincent, моделью Стеллой Максвелл и другими представительницами мира шоу-бизнеса. Теперь же 29-летняя знаменитость счастлива со сценаристкой Дилан Майер и, похоже, этот союз обещает быль более длительным, чем предыдущие.В любом случае, сама Кристен Стюарт настроена более чем решительно, о чем и сообщила радиоведущему Говадру Стерну, в эфире его популярного шоу. Актриса сообщила, что она знакома с нынешней возлюбленной уже шесть лет, однако встречаться они стали не так давно. Но даже несмотря на непродолжительность романа, у звезды «Ангелов Чарли» уже созрело желание создать семью с Дилан Майер. Знаменитость призналась, что хочет сделать избраннице предложение, и больше не хочет откладывать этот важный шаг. Стюарт уверенна, что «хорошие вещи должны происходить быстро», поэтому в скором времени стоит ждать официального заявления о новом статусе отношений артистки и ее спутницы.