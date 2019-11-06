Светлана Лобода и Нателла Крапивина перестали общаться в Сети





Нателла Крапивина уже почти десятилетие сотрудничает с звездой российского шоу-биза Светланой Лободой. Несмотря на долгий период дружеских и деловых отношений, подписчики в соцсети Instagram отмечают, что обе отписались от аккаунтов друг друга. Стоит отметить, что лишь в прошлом месяце Крапивина очень тепло отзывалась о своей коллеге по поводу их юбилея. Теперь же их общение прервалось, что подтверждается отказом продюсера ехать на концерт певицы в Дубай.Известно, что она также поменяла подпись в описании к своему микроблогу с «Продюсер Л» на обычное «Продюсер». На прямые вопросы от фолловеров по поводу ухудшения связи с Лободой не последовало ответа. Поэтома причины предполагаемой ссоры пока что не сообщается. По мнению некоторых поклонников, Крапивина является первоисточником заслуг звезды, поскольку использует крайне эффективные методы пиара. Напоминаем, что последний музыкальный клип Светланы Лободы «Пуля-Дура» набрал более 15 млн просмотров на интернет-видеохостинге Youtube.