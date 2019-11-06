Для беспилотника «Охотник» создают наземные системы обслуживания





Тяжелый ударный беспилотник «Охотник» уже в ближайшие годы станет серьезным усилением для армии России, однако для его эффективного использования необходима развитая инфраструктура. Данная разработка отличается своими внушительными размерами и сложностью конструкции, поэтому ее обслуживание представляет нетривиальной задачей.Иван Андроссов, являющийся генеральным директором предприятия «Универсал», рассказал о создании наземной системы автоматизированного обслуживания беспилотника «Охотник». Она будет представлять собой транспортировочную тележку, способную снимать двигатель аппарата для его ремонта и наладки. Система имеет высокий уровень автоматизации, что значительно ускорит процесс обслуживания, сообщает издание tvzvezda.ru.Напомним, беспилотник «Охотник» разработан для работы в паре с истребителями. Аппарат может получать команды от пилота самолета, принимать самостоятельные решения либо вести огонь по цели, выбранной его партнером. Такая разработка значительно усилит военную мощь российской армии в воздухе. Сейчас происходит финальные испытания разработки, она должна начать поступать на вооружение в 2024 году.