Для беспилотника «Охотник» создают наземные системы обслуживания
Российские конструкторы продолжают заниматься подготовкой инфраструктуры для использования беспилотника «Охотник». Для него создают наземные автоматизированные системы обслуживания, способные проводить ремонт.
Тяжелый ударный беспилотник «Охотник» уже в ближайшие годы станет серьезным усилением для армии России, однако для его эффективного использования необходима развитая инфраструктура. Данная разработка отличается своими внушительными размерами и сложностью конструкции, поэтому ее обслуживание представляет нетривиальной задачей.
Иван Андроссов, являющийся генеральным директором предприятия «Универсал», рассказал о создании наземной системы автоматизированного обслуживания беспилотника «Охотник». Она будет представлять собой транспортировочную тележку, способную снимать двигатель аппарата для его ремонта и наладки. Система имеет высокий уровень автоматизации, что значительно ускорит процесс обслуживания, сообщает издание tvzvezda.ru.
Напомним, беспилотник «Охотник» разработан для работы в паре с истребителями. Аппарат может получать команды от пилота самолета, принимать самостоятельные решения либо вести огонь по цели, выбранной его партнером. Такая разработка значительно усилит военную мощь российской армии в воздухе. Сейчас происходит финальные испытания разработки, она должна начать поступать на вооружение в 2024 году.
Тяжелый ударный беспилотник «Охотник» уже в ближайшие годы станет серьезным усилением для армии России, однако для его эффективного использования необходима развитая инфраструктура. Данная разработка отличается своими внушительными размерами и сложностью конструкции, поэтому ее обслуживание представляет нетривиальной задачей.
Иван Андроссов, являющийся генеральным директором предприятия «Универсал», рассказал о создании наземной системы автоматизированного обслуживания беспилотника «Охотник». Она будет представлять собой транспортировочную тележку, способную снимать двигатель аппарата для его ремонта и наладки. Система имеет высокий уровень автоматизации, что значительно ускорит процесс обслуживания, сообщает издание tvzvezda.ru.
Напомним, беспилотник «Охотник» разработан для работы в паре с истребителями. Аппарат может получать команды от пилота самолета, принимать самостоятельные решения либо вести огонь по цели, выбранной его партнером. Такая разработка значительно усилит военную мощь российской армии в воздухе. Сейчас происходит финальные испытания разработки, она должна начать поступать на вооружение в 2024 году.
Технологии / Главные новости
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:45