АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики назвали куркуму лучшей специей для…
EUR 70.42 USD 63.25
Курс валют на 06.11.2019

Для беспилотника «Охотник» создают наземные системы обслуживания

Российские конструкторы продолжают заниматься подготовкой инфраструктуры для использования беспилотника «Охотник». Для него создают наземные автоматизированные системы обслуживания, способные проводить ремонт.
Для беспилотника «Охотник» создают наземные системы обслуживания

Тяжелый ударный беспилотник «Охотник» уже в ближайшие годы станет серьезным усилением для армии России, однако для его эффективного использования необходима развитая инфраструктура. Данная разработка отличается своими внушительными размерами и сложностью конструкции, поэтому ее обслуживание представляет нетривиальной задачей.

Иван Андроссов, являющийся генеральным директором предприятия «Универсал», рассказал о создании наземной системы автоматизированного обслуживания беспилотника «Охотник». Она будет представлять собой транспортировочную тележку, способную снимать двигатель аппарата для его ремонта и наладки. Система имеет высокий уровень автоматизации, что значительно ускорит процесс обслуживания, сообщает издание tvzvezda.ru.

Напомним, беспилотник «Охотник» разработан для работы в паре с истребителями. Аппарат может получать команды от пилота самолета, принимать самостоятельные решения либо вести огонь по цели, выбранной его партнером. Такая разработка значительно усилит военную мощь российской армии в воздухе. Сейчас происходит финальные испытания разработки, она должна начать поступать на вооружение в 2024 году.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Главные новости
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:45

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Казаченко не захотела переезжать в США к Степану…
Врачи рассказали, кому нужно отказаться от…
У дочери Ларисы Гузеевой Ольги Бухаровой обнаружили…
Эксперты рассказали о причинах возникновения…
Ученые объяснили, почему мужчины чаще женщин умирают от осложнений…
Звезде "Дом-2" Алене Рапунцель сделали две пластические…
Западные СМИ рассказали об отсутствии у ВВС Германии современных…
Наташа Королева потеряла ребенка из-за…
В NASA зафиксировали резкое усыхание атмосферы над…
Дочь Успенской опубликовала первые фото после…
Ольга Бузова призналась, что еще в 18 лет покорила сердца поклонников на…
Тесты роботов для строительства лунной базы проведут на…
Эммануил Виторган впервые показал 2-месячную дочь…
Путин высказался о готовности России подтолкнуть мир к…
Анастасия Решетова после родов села на диету для кормящих…
В WhatsApp появились новые ограничения при добавлении в…
Названа главная причина бедности большинства…
Елена Степаненко намеревается отсудить 80% имущества…
Эксперты рассказали, в каких цветах встречать 2020…
Индия попросила Россию ускорить процесс поставки С-400…
Ученые: Не всех пациентов с анорексией можно опознать по…
Смартфон Oppo Reno 3 сможет конкурировать с пока не вышедшим Redmi…
Александр Михайлов опроверг слухи о своей…
Новое поколение седанов Subaru WRX STI станет…
В России начали продавать новые смартфоны Sony Xperia…
Новая возлюбленная Михаила Шуфутинского оказалась младше его…
Ученые назвали продукт, способный защитить от…
Эксперт перечислил достижения Сергея Шойгу в реформе российской армии за 7…
Ким Кардашьян довела мать до слез своим подарком на день…
Новый Audi Q3 Sportback появится в России в начале 2020…
Эксперты предупредили об опасности ношения узких…
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь тайно сыграли…
Airbus раскрыл проект малозаметного военного беспилотника…
Диетологи рассказали, как не толстеть от…
Диего Марадона опроверг распространяемые дочерью слухи о его скорой…
В Париже из-за недомогания госпитализирована актриса Катрин…
Xiaomi наглядно продемонстрировала преимущества прямоугольных «умных» часов перед…
«Парень классный»: Максим Галкин похвалил двухлетнего сына Ксении…
Юлианна Караулова поделилась снимками в купальнике из переработанного…
Эксперты рассказали о сходстве "стеклянной" кабины МС-21 с…
Просмотреть все новости