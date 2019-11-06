Эксперт рассказал, как ограничить «шпионаж» гаджета за пользователем





Эксперт отмечает, в данном вопросе многие люди ставят для себя неправильную цель. Важно сделать не так, чтобы гаджет прекратил «шпионаж» за пользователем, а так, чтобы он перестал передавать полученные данные третьим лицам. В этом поможет ограничение и фильтрация исходящего от устройства трафика. Эту проблему можно решить двумя путями: аппаратным и программным. Обычный пользователь не имеет доступа к первому методу, поэтому Андрей Масалович советует ему воспользоваться вторым. Сейчас в открытом доступе есть множество программ, работающих с исходящим трафиком.Отдельно эксперт по информационной безопасности затронул тему «шпионажа» на уровне государства. Специалист отметил, что в данном случае единственный способ быть спокойным относительно личных данных – создавать собственные устройства и программное обеспечение для них. Россия сейчас работает в этом направлении, но до удовлетворительных результатов еще далеко.Эксперт отметил, что СССР не уступал США в вопросе развития технологий до конца 80-х, однако потом случился обвал, создавший серьезный отрыв между странами. Сейчас же его пытаются наверстать.