Эксперт рассказал, как ограничить «шпионаж» гаджета за пользователем
Российский эксперт по информационной безопасности Андрей Масалович поделился советами по защите своих личных данных. Специалист рассказал, как правильно ограничить «шпионаж» гаджета за человеком с помощью простых решений.
Эксперт отмечает, в данном вопросе многие люди ставят для себя неправильную цель. Важно сделать не так, чтобы гаджет прекратил «шпионаж» за пользователем, а так, чтобы он перестал передавать полученные данные третьим лицам. В этом поможет ограничение и фильтрация исходящего от устройства трафика. Эту проблему можно решить двумя путями: аппаратным и программным. Обычный пользователь не имеет доступа к первому методу, поэтому Андрей Масалович советует ему воспользоваться вторым. Сейчас в открытом доступе есть множество программ, работающих с исходящим трафиком.
Отдельно эксперт по информационной безопасности затронул тему «шпионажа» на уровне государства. Специалист отметил, что в данном случае единственный способ быть спокойным относительно личных данных – создавать собственные устройства и программное обеспечение для них. Россия сейчас работает в этом направлении, но до удовлетворительных результатов еще далеко.
Эксперт отметил, что СССР не уступал США в вопросе развития технологий до конца 80-х, однако потом случился обвал, создавший серьезный отрыв между странами. Сейчас же его пытаются наверстать.
Эксперт отмечает, в данном вопросе многие люди ставят для себя неправильную цель. Важно сделать не так, чтобы гаджет прекратил «шпионаж» за пользователем, а так, чтобы он перестал передавать полученные данные третьим лицам. В этом поможет ограничение и фильтрация исходящего от устройства трафика. Эту проблему можно решить двумя путями: аппаратным и программным. Обычный пользователь не имеет доступа к первому методу, поэтому Андрей Масалович советует ему воспользоваться вторым. Сейчас в открытом доступе есть множество программ, работающих с исходящим трафиком.
Отдельно эксперт по информационной безопасности затронул тему «шпионажа» на уровне государства. Специалист отметил, что в данном случае единственный способ быть спокойным относительно личных данных – создавать собственные устройства и программное обеспечение для них. Россия сейчас работает в этом направлении, но до удовлетворительных результатов еще далеко.
Эксперт отметил, что СССР не уступал США в вопросе развития технологий до конца 80-х, однако потом случился обвал, создавший серьезный отрыв между странами. Сейчас же его пытаются наверстать.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:32