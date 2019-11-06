Максим Галкин встретил Аллу Пугачеву сразу после ее шоу в Минске





Алла Пугачева посетила с концертом Минск впервые за последнее десятилетие, в связи с чем выступление собрало полный зал. По возвращению в Москву звезда не стала скрывать своего счастья, поскольку дома ее ждал Максим Галкин. Телеведущий встретил жену с радостью, которую заметили его подписчики в Instagram. Как известно, артист был на гастролях в то время, когда Примадонна выступала в Минске, поэтому они не виделись несколько дней.На видео Пугачева и Галкин запечатлены на заднем сидении автомобиля. На фанатских страницах в соцсетях поклонники предположили, что звезды приготовились выйти в свет, поскольку нарядно выглядели. Телеведущий выбрал белый пуловер и клетчатый пиджак, а его жена предпочла красный жакет, дополнив образ шляпкой.