Россия и Франция объединят усилия для исследования дальнего космоса





Изначально проект “Миллиметрон” развивал прежний глава Астрокосмического центра ВУЗа Николай Кардашев, который сообщал, что в нем планировали поучаствовать Китай, Франция и Италия. На базе обсерватории “Спектр-М” уже готовится заключение соглашения с французскими структурами, которые готовы изучать дальний космос и работать по направлению поиска внеземной жизни. Лариса Лихачева заявила, что уже были подписаны контракты с учеными из Южной Кореи и ASI.На данный момент продолжается создание специальных макетов и разработка документации по аппарату. Эта стадия работы продлится до 2023 года. При сокращении финансирования проекта в нынешнем году обсерватория может быть запущена не раньше 2030 года, чего опасается Лихачева.