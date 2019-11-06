Россия и Франция объединят усилия для исследования дальнего космоса
Российские и французские ученые готовятся к запуску обсерватории “Спектр-М”, на ресурсах которой будет организована совместная работа по изучению дальнего космоса. О готовящемся международном соглашении заявила замдиректора ФИАН Лариса Лихачева.
Изначально проект “Миллиметрон” развивал прежний глава Астрокосмического центра ВУЗа Николай Кардашев, который сообщал, что в нем планировали поучаствовать Китай, Франция и Италия. На базе обсерватории “Спектр-М” уже готовится заключение соглашения с французскими структурами, которые готовы изучать дальний космос и работать по направлению поиска внеземной жизни. Лариса Лихачева заявила, что уже были подписаны контракты с учеными из Южной Кореи и ASI.
На данный момент продолжается создание специальных макетов и разработка документации по аппарату. Эта стадия работы продлится до 2023 года. При сокращении финансирования проекта в нынешнем году обсерватория может быть запущена не раньше 2030 года, чего опасается Лихачева.
Изначально проект “Миллиметрон” развивал прежний глава Астрокосмического центра ВУЗа Николай Кардашев, который сообщал, что в нем планировали поучаствовать Китай, Франция и Италия. На базе обсерватории “Спектр-М” уже готовится заключение соглашения с французскими структурами, которые готовы изучать дальний космос и работать по направлению поиска внеземной жизни. Лариса Лихачева заявила, что уже были подписаны контракты с учеными из Южной Кореи и ASI.
На данный момент продолжается создание специальных макетов и разработка документации по аппарату. Эта стадия работы продлится до 2023 года. При сокращении финансирования проекта в нынешнем году обсерватория может быть запущена не раньше 2030 года, чего опасается Лихачева.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:20