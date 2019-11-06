Анна Калашникова раскрыла секрет стройного тела

Анна Калашникова опубликовала публикацию в соцсети Instagram, которая касалась способов похудения. Фотомодель дала несколько советов для собственных подписчиков, но отметила, что стоит сначала проконсультироваться с диетологом. Одним из секретов достижения идеальной фигуры, по мнению звезды, является понимание "природы жировой ткани". Речь идет о сжигании жира продуктами, которые противодействуют его структуре, что включает травы, специи и горькие напитки. Телеведущая говорит об особенных свойствах острой и горькой пищи, "уничтожающей" и "высушивающей" лишний вес.Одной из рекомендаций Калашникова называет употребление теплой воды с добавками пряностей и имбиря. По её словам, это позволит восстановить водный баланс в организме, провести детоксикацию и уберечься от ожирения. Подобный метод является крайне полезным для микрофлоры кишечника и работы ЖКТ. Фанаты оставили восторженные комментарии под публикацией, которые также упомянули и невероятные изменения в теле знаменитости. Стоит отметить, что представители шоу-бизнеса не являются специалистами в составлении рациона, поэтому нужно с осторожностью следовать этим советам.