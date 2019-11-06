Audi RS Q8 признали самым быстрым кроссовером в Нюрбургринге
Первый заезд Audi RS Q8 в Нюрбургринге добился признания у автомобильных экспертов. Они назвали новый кроссовер самой быстрой моделью, которая будет доступна на глобальном рынке в 2020 году.
С официальным временем в 7 минут и 42,2 секунды Audi RS Q8 отнимает у Mercedes-AMG GLC 63 S звание самого быстрого внедорожника, устанавливая новый рекорд на немецкой гоночной трассе Нюрбургринг. Спорт-кар будет оснащен 4-литровым восьмицилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом, мощностью в 592 лошадиных силы и 800 Нм крутящего момента. Учитывая, что RS Q8 будет таким же тяжелым, как и предыдущее поколение, его технические характеристики крайне впечатляют. Это также включает улучшение максимальной скорости от 100 км/ч до 306 км/ч, а первую сотню километров модель преодолевает всего за 3,8 секунды.
Новый кроссовер также будет использовать пневматическую подвеску и стабилизаторы поперечной устойчивости 48 В, которые идут в комплекте с 23-дюймовыми дисками. Шпионские снимки показали, что изменения стиля будут включать скрытый обвес и овальные выхлопы, помимо обновленной передней решетки с покрытием из углеродного волокна. Известно, что RS-комплектация будет иметь спортивный диффузор. Корпорация Audi скорее всего презентует новинку в ноябре на автовыставке в Лос-Анджелесе. Цена автомобиля пока что не разглашается.
С официальным временем в 7 минут и 42,2 секунды Audi RS Q8 отнимает у Mercedes-AMG GLC 63 S звание самого быстрого внедорожника, устанавливая новый рекорд на немецкой гоночной трассе Нюрбургринг. Спорт-кар будет оснащен 4-литровым восьмицилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом, мощностью в 592 лошадиных силы и 800 Нм крутящего момента. Учитывая, что RS Q8 будет таким же тяжелым, как и предыдущее поколение, его технические характеристики крайне впечатляют. Это также включает улучшение максимальной скорости от 100 км/ч до 306 км/ч, а первую сотню километров модель преодолевает всего за 3,8 секунды.
Новый кроссовер также будет использовать пневматическую подвеску и стабилизаторы поперечной устойчивости 48 В, которые идут в комплекте с 23-дюймовыми дисками. Шпионские снимки показали, что изменения стиля будут включать скрытый обвес и овальные выхлопы, помимо обновленной передней решетки с покрытием из углеродного волокна. Известно, что RS-комплектация будет иметь спортивный диффузор. Корпорация Audi скорее всего презентует новинку в ноябре на автовыставке в Лос-Анджелесе. Цена автомобиля пока что не разглашается.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:22