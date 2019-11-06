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«Год бесконечного счастья»: Нюша поздравила дочь с днем рождения

Певица Нюша поздравила дочь с первым днем рождения, опубликовав на странице в Instagram фото с мужем и малышкой. Звезда эстрады также поблагодарила свою семью за «год бесконечного счастья» и «самый волшебный подарок».
«Год бесконечного счастья»: Нюша поздравила дочь с днем рождения

Анна Шурочкина (настоящее имя певицы) и ее супруг Игорь Сивов стали родителями 6 ноября 2018 года. Дочь знаменитостей родилась в престижной клинике в Майами, и в честь первого дня рождения малышки пара решила снова посетить США, чтобы насладиться семейным отдыхом в стране, на территории которой на свет появился их ребенок.

Нюша в компании супруга и дочери уже вторую неделю путешествуют по американским штатам, и певица с удовольствием делится с подписчиками своей страницы в Instagram фото, сделанными на фоне архитектурных сооружений Лас-Вегаса, в пустыне Невада и на фоне океана. Однако в основном на снимках артистка позирует в гордом одиночестве, лишь изредка разбавляя ленту кадрами с домочадцами. Сегодня же в честь дня рождения дочери популярная исполнительница сделала исключение и разместила в микроблоге фото с мужем и малышкой. И хотя знаменитость до сих пор скрывает и имя, и лицо дочери, на кадре отчетливо видно самих счастливых родителей и декор из шариков, которые они сделали специально для первого важного праздника в жизни девочки.

В комментарии к опубликованному семейному снимку Нюша поблагодарила любимого супруга и дочь за «год бесконечного счастья» и «самый волшебный подарок», который она когда-либо получала, намекая на появление на свет «своей принцессы». К размещенному в соцсети поздравлению сразу же присоединились не только поклонники певицы, но и ее коллеги из мира шоу-бизнеса. Так, свои наилучшие пожелания годовалой малышке артистки оставили Виктория Лопырева, Рита Дакота и Ольга Бузова.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:17

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