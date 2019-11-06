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Xiaomi представила «умную» камеру наблюдения за 28 долларов

Компания Xiaomi анонсировала свою очередную «умную» новинку. В этот раз бренд представил камеру для наблюдения за улицей или двором, оснащенную функцией сигнализации, распознавания животных и ценником всего в 28 долларов.
Xiaomi представила «умную» камеру наблюдения за 28 долларов

Полное название новинки – Xiaobai N1 Smart Outdoor Camera PTZ Edition. «Умная» камера предназначена для охраны определенной территории, двора или даже для контроля за улицей. Она может поворачиваться в горизонтальной плоскости под углом 270 градусов. Корпус новинки является ударопрочным, пыленепроницаемым и полностью соответствует стандарту защиты IP66. Еще одна особенность модели – она может выполнять все свои функции не только под проливным дождем, но и во время того, как идет снег.

«Умная» камера от Xiaomi располагает датчиком изображения на 2 МП, позволяющем записывать видео в разрешении Full HD или 1920x1080 пикселей. Новинка может работать не только днем, но и в ночное время, однако в последнем случае дальность обзора составит всего 15 метров.

Устройство имеет целый ряд «умных» функций. Первая из них – активная сигнализация. Когда в объектив камеры попадет человек – включится тревога, а владелец устройства получит на смартфон 10-секундный ролик с происшествием. Также модель способна отличать животных и другие предметы от людей. Это позволит избежать ложных тревог. Ценник новинки действительно поражает – всего 28 долларов. Старт продаж состоится 18 декабря.

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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:52

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