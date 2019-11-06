Оксана Самойлова показала округлившийся живот и призналась, что скоро родит четвертого ребенка
Модель Оксана Самойлова показала округлившийся живот на новом опубликованном снимке в Instagram. Жена рэпера Джигана призналась, что уже давно беременна, поэтому скоро родит четвертого ребенка.
Свой изменившийся в результате беременности живот Самойлова показала во время пребывания в отпуске. На одном из кадров модель позирует на пляже в обнимку с возлюбленным, а на заднем плане запечатлены три дочери пары. Супруга Джигана официально подтвердила сведения о том, что у рэпера появится четвертый ребенок, отметив, что для них это стало неожиданностью.
Оксана Самойлова поблагодарила фанатов и коллег за поздравления, а также отметила, что находится в положении уже давно, но это не так отчетливо видно. Модель заявила, что сроки родов уже близятся, а у нее есть масса интересных историй, которые она накопила за время своей четвертой беременности.
Свой изменившийся в результате беременности живот Самойлова показала во время пребывания в отпуске. На одном из кадров модель позирует на пляже в обнимку с возлюбленным, а на заднем плане запечатлены три дочери пары. Супруга Джигана официально подтвердила сведения о том, что у рэпера появится четвертый ребенок, отметив, что для них это стало неожиданностью.
Оксана Самойлова поблагодарила фанатов и коллег за поздравления, а также отметила, что находится в положении уже давно, но это не так отчетливо видно. Модель заявила, что сроки родов уже близятся, а у нее есть масса интересных историй, которые она накопила за время своей четвертой беременности.