Оксана Самойлова показала округлившийся живот и призналась, что скоро родит четвертого ребенка

Свой изменившийся в результате беременности живот Самойлова показала во время пребывания в отпуске. На одном из кадров модель позирует на пляже в обнимку с возлюбленным, а на заднем плане запечатлены три дочери пары. Супруга Джигана официально подтвердила сведения о том, что у рэпера появится четвертый ребенок, отметив, что для них это стало неожиданностью.Оксана Самойлова поблагодарила фанатов и коллег за поздравления, а также отметила, что находится в положении уже давно, но это не так отчетливо видно. Модель заявила, что сроки родов уже близятся, а у нее есть масса интересных историй, которые она накопила за время своей четвертой беременности.