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Оксана Самойлова показала округлившийся живот и призналась, что скоро родит четвертого ребенка

Модель Оксана Самойлова показала округлившийся живот на новом опубликованном снимке в Instagram. Жена рэпера Джигана призналась, что уже давно беременна, поэтому скоро родит четвертого ребенка.

Свой изменившийся в результате беременности живот Самойлова показала во время пребывания в отпуске. На одном из кадров модель позирует на пляже в обнимку с возлюбленным, а на заднем плане запечатлены три дочери пары. Супруга Джигана официально подтвердила сведения о том, что у рэпера появится четвертый ребенок, отметив, что для них это стало неожиданностью.

Оксана Самойлова поблагодарила фанатов и коллег за поздравления, а также отметила, что находится в положении уже давно, но это не так отчетливо видно. Модель заявила, что сроки родов уже близятся, а у нее есть масса интересных историй, которые она накопила за время своей четвертой беременности.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:00

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