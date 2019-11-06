Ученые доказали, что недостаток сна вредит прочности костей у женщин





Недостаточный сон оказался нераспознанным фактором риска потери костной массы. Исследователи из американского Университета в Буффало обнаружили, что у женщин в постменопаузе снижается уровень минеральной плотности костной ткани после недосыпа. В наблюдениях участвовали более 11 тысяч испытуемых, которые были разбиты на две группы: спящих менее пяти часов и отдыхающих более 7 часов. Результаты показали, что у женщин с недосыпом наблюдались низкие концентрации маркеров образования костей в бедрах, шее и позвоночнике.Эти участники имели риск развития недостаточной костной массы и остеопороза выше на 22% и 63% соответственно, чем у тех, кто придерживался нормального режима ночного отдыха. Эти данные предполагают, что нарушение сна может быть вредным для метаболизма костей позднем возрасте. Это особенно важно для женщин в постменопаузе, поскольку недостаток эстрогена тоже негативно влияет на прочность скелета. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить или опровергнуть подобные корреляции и у мужчин.