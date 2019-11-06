Власти определили угрозы устойчивой работы интернета в России
Власти России определили угрозы устойчивой работы интернета на территории страны. Над полным перечнем угроз работают представители профильных структур РФ.
Эксперты определили, что существуют обстоятельства, в рамках которых Рунет рискует подвергаться несанкционированному доступу к техническим и программным средствам. В условиях внешнего воздействия природного и технологического характера, а также при угрозе кибератак может потеряться устойчивость, безопасность и целостность Сети на территории страны. В число негативных факторов также внесли распространение запрещенной информации.
К слову, для обеспечения надежности соединения и передачи данных ученые из Политехнического университета Петра Великого в Санкт-Петербурге создали метеорную связь, способную работать даже при самых неблагоприятных условиях. Разработка основана на ионизированных следах, оставляемых пролетающими сквозь атмосферу метеоритами. Эксперты уже создали необходимое оборудование, а также ведут разработку архитектуры сети, передает “ПолитЭксперт”.
Эксперты определили, что существуют обстоятельства, в рамках которых Рунет рискует подвергаться несанкционированному доступу к техническим и программным средствам. В условиях внешнего воздействия природного и технологического характера, а также при угрозе кибератак может потеряться устойчивость, безопасность и целостность Сети на территории страны. В число негативных факторов также внесли распространение запрещенной информации.
К слову, для обеспечения надежности соединения и передачи данных ученые из Политехнического университета Петра Великого в Санкт-Петербурге создали метеорную связь, способную работать даже при самых неблагоприятных условиях. Разработка основана на ионизированных следах, оставляемых пролетающими сквозь атмосферу метеоритами. Эксперты уже создали необходимое оборудование, а также ведут разработку архитектуры сети, передает “ПолитЭксперт”.
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:40