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Космический корабль «Орел» получит многокупольную парашютную систему

Российский космический корабль «Орел» получит новую парашютную систему, в этот раз многокупольную. Она сделает его возвращение на Землю более безопасным, так как разработка имеет запас «прочности», рассчитанный на возможные проблемы и неполадки.
Космический корабль «Орел» получит многокупольную парашютную систему

Космический корабль «Орел», раньше «Федерация», получит новую парашютную систему. Она будет состоять из нескольких парашютных куполов, тогда как знаменитый «Союз» имел лишь один. Запас по наполняемости у новой разработки в два раза больше, чем у старой, что делает ее более надежной. Общая площадь трех парашютов будет составлять 3,6 тысячи квадратных метров.

Владимир Качалов, являющийся главным конструктором НИИ парашютостроения, обратил внимание на то, что многокупольная парашютная система корабля «Орел» будет состоять из трех основных и трех тормозных парашютов. Примечательно, что моделирование показало необходимость лишь в двух, однако разработчики решили добавить один для того, чтобы повысить уровень надежности и безопасности. Даже если один из купол порвется или не раскроется – возвращение корабля на Землю пройдет согласно плану.

Первые испытания «Орла» запланированы на 2023 год, он отправится в космос с помощью ракеты «Ангара-А5П». После этого пройдет еще серия тестов, которая в итоге приведет к тому, что космический корабль сначала совершит круговой облет Луны, а затем высадит на спутник российских космонавтов.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:28

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