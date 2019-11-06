Резо Гигинеишвили показал на видео танцующего лезгинку сына от Надежды Михалковой

В браке с актрисой Надеждой Михалковой у режиссера Резо Гигинеишвили родилась дочь и сын, которому сейчас уже 6 лет. После расставания супруги поддерживают дружеские отношения и воспитывают общих детей. Официально они живут со звездной матерью, но их отец регулярно проводит с ними время, показывая семейные снимки в Instagram. Недавно в Сети появилось видео, на котором запечатлено, как шестилетний сын Гигинеишвили танцует лезгинку. В подписи к публикации режиссер нежно назвал наследника своим “джигитом”.Способности ребенка оценили многие подписчики, посоветовав ему заняться танцами профессионально. Восхищались танцами сына режиссера также Елизавета Боярская, Игорь Верник и Екатерина Мухина.