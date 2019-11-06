Ученые составили список из 5 напитков, помогающих быстро уснуть
Ученые составили список из 5 напитков, помогающих расслабиться и быстро уснуть. По мнению специалистов, подобные натуральные средства могут стать достойной альтернативой лекарствам со снотворным эффектом.
Теплое молоко, как сообщают исследователи, содержит вещество под названием триптофан, которое способствует выработке серотонина. Этот нейромедиатор, называемый «гормоном счастья», дает ощущение расслабленности и удовлетворения, что благотворно влияет как на общее состояние, так и на способность быстро отойти ко сну. Кроме того, эффективность данного народного метода справиться с бессонницей можно усилить, добавив в напиток мед. Содержащаяся в нем глюкоза при взаимодействии с триптофаном способствует его беспрепятственному проникновению в мозг, где и вырабатывается серотонин.
Сходным эффектом обладает и «золотое молоко» - напиток, в который входит куркума, имбирь и мед. Первая обладает противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами, являясь природным антибиотиком, а имбирь используется при лечении психоэмоциональных расстройств, головной боли и для нормализации обменных процессов в организме. Таким образом, подобный напиток не только помогает расслабиться и быстро уснуть, но и благотворно влияет на работу всех систем.
Корень валерианы давно используется как натуральное средство для снятия тревожности и нервной возбудимости, лекарство при бессоннице, сердечных неврозах, спазмах кровеносных сосудов, гипертонии, мигрени и истерии. Ученые рекомендуют использовать полезные свойства этого растения, делая настрой на его основе, однако предупреждают о ряде противопоказаний и побочных эффектов данного средства. Так, в первом триместре беременности употреблять такой напиток не стоит, а также стоит отказаться от него, если появились сонливость, подавленность и снижение работоспособности.
Чай из ромашки также входит в список из 5 наиболее действенных напитков со снотворным эффектом. Кроме того, что лекарственное растение имеет массу полезных свойств и в целом крайне благоприятно влияет на организм, помогая избавиться от огромного количества заболеваний, его аромат также способен оздоравливать. Запах ромашки относится к седативным и способен избавить от головной боли и чувства тяжести в затылке и мышцах. Кроме того, он улучшает деятельность головного мозга при умственном утомлении, снимает раздражение, успокаивает вспышки ярости и помогает быстрее уснуть.
Еще одним напитком, который стоит пить перед сном, чтобы улучшить качество ночного отдыха, является вишневый сок. В его составе также много триптофана, который помогает продуцировать серотонин и мелатонин, поэтому эффект от приема напитка из вишни аналогичен молоку.
Теплое молоко, как сообщают исследователи, содержит вещество под названием триптофан, которое способствует выработке серотонина. Этот нейромедиатор, называемый «гормоном счастья», дает ощущение расслабленности и удовлетворения, что благотворно влияет как на общее состояние, так и на способность быстро отойти ко сну. Кроме того, эффективность данного народного метода справиться с бессонницей можно усилить, добавив в напиток мед. Содержащаяся в нем глюкоза при взаимодействии с триптофаном способствует его беспрепятственному проникновению в мозг, где и вырабатывается серотонин.
Сходным эффектом обладает и «золотое молоко» - напиток, в который входит куркума, имбирь и мед. Первая обладает противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами, являясь природным антибиотиком, а имбирь используется при лечении психоэмоциональных расстройств, головной боли и для нормализации обменных процессов в организме. Таким образом, подобный напиток не только помогает расслабиться и быстро уснуть, но и благотворно влияет на работу всех систем.
Корень валерианы давно используется как натуральное средство для снятия тревожности и нервной возбудимости, лекарство при бессоннице, сердечных неврозах, спазмах кровеносных сосудов, гипертонии, мигрени и истерии. Ученые рекомендуют использовать полезные свойства этого растения, делая настрой на его основе, однако предупреждают о ряде противопоказаний и побочных эффектов данного средства. Так, в первом триместре беременности употреблять такой напиток не стоит, а также стоит отказаться от него, если появились сонливость, подавленность и снижение работоспособности.
Чай из ромашки также входит в список из 5 наиболее действенных напитков со снотворным эффектом. Кроме того, что лекарственное растение имеет массу полезных свойств и в целом крайне благоприятно влияет на организм, помогая избавиться от огромного количества заболеваний, его аромат также способен оздоравливать. Запах ромашки относится к седативным и способен избавить от головной боли и чувства тяжести в затылке и мышцах. Кроме того, он улучшает деятельность головного мозга при умственном утомлении, снимает раздражение, успокаивает вспышки ярости и помогает быстрее уснуть.
Еще одним напитком, который стоит пить перед сном, чтобы улучшить качество ночного отдыха, является вишневый сок. В его составе также много триптофана, который помогает продуцировать серотонин и мелатонин, поэтому эффект от приема напитка из вишни аналогичен молоку.
Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:11