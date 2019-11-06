Ученые составили список из 5 напитков, помогающих быстро уснуть





Теплое молоко, как сообщают исследователи, содержит вещество под названием триптофан, которое способствует выработке серотонина. Этот нейромедиатор, называемый «гормоном счастья», дает ощущение расслабленности и удовлетворения, что благотворно влияет как на общее состояние, так и на способность быстро отойти ко сну. Кроме того, эффективность данного народного метода справиться с бессонницей можно усилить, добавив в напиток мед. Содержащаяся в нем глюкоза при взаимодействии с триптофаном способствует его беспрепятственному проникновению в мозг, где и вырабатывается серотонин.Сходным эффектом обладает и «золотое молоко» - напиток, в который входит куркума, имбирь и мед. Первая обладает противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами, являясь природным антибиотиком, а имбирь используется при лечении психоэмоциональных расстройств, головной боли и для нормализации обменных процессов в организме. Таким образом, подобный напиток не только помогает расслабиться и быстро уснуть, но и благотворно влияет на работу всех систем.Корень валерианы давно используется как натуральное средство для снятия тревожности и нервной возбудимости, лекарство при бессоннице, сердечных неврозах, спазмах кровеносных сосудов, гипертонии, мигрени и истерии. Ученые рекомендуют использовать полезные свойства этого растения, делая настрой на его основе, однако предупреждают о ряде противопоказаний и побочных эффектов данного средства. Так, в первом триместре беременности употреблять такой напиток не стоит, а также стоит отказаться от него, если появились сонливость, подавленность и снижение работоспособности.Чай из ромашки также входит в список из 5 наиболее действенных напитков со снотворным эффектом. Кроме того, что лекарственное растение имеет массу полезных свойств и в целом крайне благоприятно влияет на организм, помогая избавиться от огромного количества заболеваний, его аромат также способен оздоравливать. Запах ромашки относится к седативным и способен избавить от головной боли и чувства тяжести в затылке и мышцах. Кроме того, он улучшает деятельность головного мозга при умственном утомлении, снимает раздражение, успокаивает вспышки ярости и помогает быстрее уснуть.Еще одним напитком, который стоит пить перед сном, чтобы улучшить качество ночного отдыха, является вишневый сок. В его составе также много триптофана, который помогает продуцировать серотонин и мелатонин, поэтому эффект от приема напитка из вишни аналогичен молоку.