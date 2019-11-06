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Toyota привезла на выставку SEMA Toyota Supra 3000GT Concept

Компания Toyota привезла на выставку SEMA новую версию популярного спорткара. Toyota Supra 3000 GT Concept получила агрессивный внешний вид, 340-сильный двигатель, 8-ступенчатый «автомат» и гоночные сидения.
Toyota привезла на выставку SEMA Toyota Supra 3000GT Concept

Во время создания концепта Toyota опиралась на прототип TRD 3000GT, вышедший в 1994 году. От этой модели Toyota Supra 3000 GT Concept унаследовала вентиляционные прорези в капоте, модернизированный аэродинамический обвес, массивный спойлер и множество воздухозаборников по всему корпусу. В салоне автомобиль похвастается современными спортивными сидениями, выполненными из дорогостоящих материалов, а также специальной отделкой боковых панелей.

Под капотом Toyota Supra 3000 GT Concept находится 3,0-литровый турбированный двигатель, способный генерировать 340 лошадиных сил и 495 Нм крутящего момента. Пару этой силовой установке составляет 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Авто оснащено выхлопом от HKS, регулируемыми койловерами Tein Street Advance Z и шинами Toyo Proxes R888R. Привод автомобиля будет исключительно задним.

Представители Toyota не стали комментировать возможные перспективы Toyota Supra 3000 GT Concept. При этом производитель отметил, что серийная версия на основании этого прототипа рано или поздно поступит на рынок, однако точных планов пока нет. Приблизительная цена неизвестна, однако она должна быть значительно выше обычной версии.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:03

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