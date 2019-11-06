Александр Васильев прокомментировал новость о возможности купить 11-метровую квартиру в Москве

Васильев сравнил 11-метровые московские квартиры, готовые к заселению, с миниатюрными шкафами для сна. Это решение помогало уединиться, если в комнате спали другие люди, а также спасало от холода, когда в городах еще не внедрили отопление. Такая кровать изобретена в середине XVII века, а некоторые экземпляры рассчитывались на несколько человек. К спальному месту вела лестница, поскольку на второй этаж добраться было трудно. Некоторые хозяева хранили во время сна ценности, спасая их от воров, которые были лишены возможности тихо украсть их, не потревожив сон владельца.Александр Васильев отметил, что кровати-шкафы упоминаются в британской литературе XIX века. Петр I полюбил такое спальное место и пытался распространить привычку спать в нем среди своих подданных, но это новшество не прижилось в России.