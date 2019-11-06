АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики назвали куркуму лучшей специей для…
EUR 70.42 USD 63.25
Курс валют на 06.11.2019

Александр Васильев прокомментировал новость о возможности купить 11-метровую квартиру в Москве

Известие о продаже 11-метровых квартир в Москве напомнило историку моды Александру Васильеву о популярных в средневековье кроватях-шкафах. Искусствовед рассказал о так называемых “Lit-clos” на своей странице в Instagram.
Александр Васильев прокомментировал новость о возможности купить 11-метровую квартиру в Москве

Васильев сравнил 11-метровые московские квартиры, готовые к заселению, с миниатюрными шкафами для сна. Это решение помогало уединиться, если в комнате спали другие люди, а также спасало от холода, когда в городах еще не внедрили отопление. Такая кровать изобретена в середине XVII века, а некоторые экземпляры рассчитывались на несколько человек. К спальному месту вела лестница, поскольку на второй этаж добраться было трудно. Некоторые хозяева хранили во время сна ценности, спасая их от воров, которые были лишены возможности тихо украсть их, не потревожив сон владельца.

Александр Васильев отметил, что кровати-шкафы упоминаются в британской литературе XIX века. Петр I полюбил такое спальное место и пытался распространить привычку спать в нем среди своих подданных, но это новшество не прижилось в России.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:46

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Участница проекта "Дом-2" Клава Безверхова рассекретила романы со…
Лолита Милявская представила клип на песню…
Звезда "Дом-2" Ольга Гажиенко намерена стать многодетной…
Volkswagen презентовал в России комплектацию внедорожника Business…
Ольга Казаченко не захотела переезжать в США к Степану…
Врачи рассказали, кому нужно отказаться от…
У дочери Ларисы Гузеевой Ольги Бухаровой обнаружили…
Эксперты рассказали о причинах возникновения…
Ученые объяснили, почему мужчины чаще женщин умирают от осложнений…
Звезде "Дом-2" Алене Рапунцель сделали две пластические…
Западные СМИ рассказали об отсутствии у ВВС Германии современных…
Наташа Королева потеряла ребенка из-за…
В NASA зафиксировали резкое усыхание атмосферы над…
Дочь Успенской опубликовала первые фото после…
Ольга Бузова призналась, что еще в 18 лет покорила сердца поклонников на…
Тесты роботов для строительства лунной базы проведут на…
Эммануил Виторган впервые показал 2-месячную дочь…
Путин высказался о готовности России подтолкнуть мир к…
Анастасия Решетова после родов села на диету для кормящих…
В WhatsApp появились новые ограничения при добавлении в…
Названа главная причина бедности большинства…
Елена Степаненко намеревается отсудить 80% имущества…
Эксперты рассказали, в каких цветах встречать 2020…
Индия попросила Россию ускорить процесс поставки С-400…
Ученые: Не всех пациентов с анорексией можно опознать по…
Смартфон Oppo Reno 3 сможет конкурировать с пока не вышедшим Redmi…
Александр Михайлов опроверг слухи о своей…
Новое поколение седанов Subaru WRX STI станет…
В России начали продавать новые смартфоны Sony Xperia…
Новая возлюбленная Михаила Шуфутинского оказалась младше его…
Ученые назвали продукт, способный защитить от…
Эксперт перечислил достижения Сергея Шойгу в реформе российской армии за 7…
Ким Кардашьян довела мать до слез своим подарком на день…
Новый Audi Q3 Sportback появится в России в начале 2020…
Эксперты предупредили об опасности ношения узких…
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь тайно сыграли…
Airbus раскрыл проект малозаметного военного беспилотника…
Диетологи рассказали, как не толстеть от…
Диего Марадона опроверг распространяемые дочерью слухи о его скорой…
В Париже из-за недомогания госпитализирована актриса Катрин…
Просмотреть все новости