Марина Хлебникова всегда хотела сравниться по качеству музыки с Адриано Челентано





Марина Хлебникова отметила, что новые песни должны быть современными, и она это прекрасно понимает. При этом артистка отдает себе отчет в том, что необходимо чтобы композиции подходили ей, поэтому к их написанию у нее отношения очень серьезное. Знаменитость не любит комментировать этот процесс и забегать наперед.При этом Марина Хлебникова с радостью готова поговорить о тех музыкантах, которые являются для нее образцами для подражания. Так, певица всегда хотела сравниться по качеству музыку с Адриано Челентано, причем это касается и живых выступлений. Кроме того, звезда до сих пор слушает Фрэнка Синатру и пытается разгадать секрет его успеха и притягательности. Тоже самое касается Робби Уильямса.Также Марина Хлебникова не согласна с мнением, что Филипп Киркоров стал подстраиваться под современные тренды. Именно поп-король создает новую моду, а остальные лишь вынуждены за ним следовать. Артистка также обратила внимание на то, как Филипп Киркоров работает со своим образом, ведь он был одним из первых в российском шоу-бизнесе, кто стал использовать вызывающие и запоминающиеся костюмы, сообщает Teleprogramma.pro.