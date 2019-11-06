Эксперты предупредили, что любые телефоны можно использовать для прослушивания и слежки





Британская компания ARM реализовала около 22 млрд микропроцессорных ядер в 2018 году, поскольку в данном товаре заинтересованы производители смартфонов, бытовой техники и “умных” гаджетов. В описании чипов имеется информация о секретной зоне, с наличием которой покупатель может либо согласиться, либо отдать предпочтение иной конфигурации, однако в таком случае ущемляется безопасность. Эксперты из “Аладдин Р.Д.” выяснили, что эта зона может применяться с целью загрузки шпионского ПО, функционирующего с обширным спектром задач. Выяснилось, что в данном режиме процессора передается все нажатия на экранной клавиатуре, в том числе пароли, SMS и номера банковских карт. Система может записывать и передавать аудиофайлы, а также работать в спящем режиме.Российские эксперты призывают отказаться от таких чипов, чтобы обеспечить государственную безопасность.